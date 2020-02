Le Festival d’humour de Paris fête ses 5 ans et lance le premier festival d’humour digital

Du 9 au 24 mars, Le FUP revient pour une cinquième saison. Une édition anniversaire qui témoigne de la créativité de ce rendez-vous humoristique parisien devenu incontournable, marquée cette année par le lancement d’un nouveau festival dédié à la création humoristique sur le web.

En 5 ans, le FUP s’est installé dans le paysage humoristique hexagonal. Produit par Jean-Marc Dumontet, figure incontournable du théâtre, parisien notamment directeur de six salles dans la capitale (Le Point Virgule, Bobino, le théâtre Antoine...), il a fait son nid avec ses soirées inventives, ses grands noms de l’humour et ses nouveaux talents. Depuis 2016, il a réuni plus de 400 artistes sur scène, 75 000 spectateurs et proposé 50 soirées inédites. « L’ADN du festival, c’est de créer de l’inédit, d’inventer ou aller chercher de nouvelles associations », souligne Nicolas Vital, directeur artistique du FUP. « Il y a 5 ans, l’idée avec Jean-Marc Dumontet, était de donner un grand festival d’humour à Paris, à l’instar de celui de Montreux ou de Marrakech. On s’est lancé sur un coup de tête. C’était les 40 ans du Point-Virgule et on a imaginé un marathon de 40 heures ».

Depuis, chaque édition s’emploie à mettre sous les projecteurs tous les styles d’humour - stand-up , sketch, humour noir… - à travers des soirées aux concepts originaux conçues sur-mesure. On leur doit notamment des rendez-vous «foot et humour», les soirées France – Algérie autour de l’humour franco-algérien, des nuits consacrées aux spectacles en VO dans la langue de Shakespeare ou 100 % hispanophone, ou encore la soirée des nouveaux talents qui décerne chaque année le grand prix du FUP à un artiste coup de cœur. « Tenir 5 ans, ce n’est pas rien pour un Festival », poursuit Nicolas Vital : « Ce qui nous anime, c’est la diversité de la création ». Une dynamique qui pousse, cette année encore, le festival à créer l’événement avec plus de dix soirées aux concepts toujours forts, réunissant une centaine d’artistes, mais surtout à inaugurer un nouveau festival dans le festival.

Le premier festival d’humour digital : l’humour web gagne ses lettres de noblesse

Le web est devenu un véritable vivier d’humoristes. Nombreux sont les artistes ou collectifs à faire du web leur terrain de jeu, en publiant à un rythme soutenu leurs pastilles vidéo, cumulant pour certaines des millions de vues. Parmi les plus connus : Norman, Cyprien, Hugo Tout seul… Un phénomène qui n’a cessé de prendre de l’ampleur ces dix dernières années et qui méritait bien un festival.

« De plus en plus, les artistes du digital ont l’appétence de monter sur scène mais peuvent être un peu perdus », note Nicolas Vital. En effet, le passage de l’un à l’autre n’est pas si simple. Dans l’optique de créer des passerelles entre les deux et de célébrer le meilleur de la création d’humour digital, le FUP inaugure donc, du 13 au 15 mars, le premier festival consacré à l’humour sur le web : le FUD. « Nous profitons du festival d'humour de Paris pour créer un petit frère ou bientôt un grand frère. C’est l’occasion de reconnaître le talent de ces humoristes », précise Nicolas Vital. L’équipe de ce nouveau rendez-vous y dévoilera le 13 mars, quinze vidéos représentatives du meilleur de l’humour 2. 0 de 2019, en présence de leurs créateurs : Norman, Golden moustache, Natoo ou encore Akim Omiri.

Pour aller plus loin et faire le pont entre la toile et la scène, une série de cartes blanches, confiées à des stars du genre, viendront clore ce nouveau rendez-vous, les 14 et 15 mars au Grand Point Virgule. L’occasion de découvrir des plateaux inédits d’artistes réunis par et autour des personnalités emblématiques de l’humour digital. Parmi elles, Jérémy Nadeau, qui frôle les 3,5 millions d’abonnés sur sa chaîne, le youtubeur Leopold aka Le Pérave, les talents de l’agence Smile qui cumulent plus de 6,5 millions de followers sur Instagram, l’équipe de Topito ou encore le mentaliste Fabien Olicard, qui proposera de plonger dans les coulisses de la création d’une vidéo sur scène. La boucle est bouclée.

Le FUP, du 9 au 24 mars, divers lieux, Paris. Le FUD, les 13 au Club de l'Etoile et les 14 et 15 mars au Grand point Virgule, Paris.