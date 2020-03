Témoignage : un ancien soldat japonais continue de faire la guerre pendant 30 ans après l'armistice

Hiro Onoda avait 23 ans quand il a commencé à se battre et près de 53 ans quand il a enfin accepté la défaite de l'armée japonaise et sa reddition. Mort à 92 ans en 2014 à Tokyo, son témoignage, véritable classique au Japon, est enfin édité par La Manufacture des livres.

En 1944, l’officier Hiro Onoda est affecté sur une île des Philippines. Quand la Seconde guerre Mondiale prend fin quelques mois plus tard, le jeune homme se trouve avec un petit groupe d’hommes dans la jungle, n’a aucun contact avec son commandement. Il est donc impossible pour lui de croire que le Japon a pu rendre les armes.

Il continuera ainsi à faire la guerre, seul, pendant… 30 ans. Si cette histoire avait été inventée, il aurait été difficile de rendre crédible ce texte plus incroyable que n’importe quel roman d’aventure. «Au nom du Japon», le récit absolument fascinant de ces années dans la jungle - un vrai classique au Japon et dans les pays anglophones - est pour la première fois traduit en français.

Survie et code du Samouraï

Il y est question de survie bien sûr. Mais pas seulement. Car Hiro Onoda n’est pas un Robinson. L’île où il se trouve est habitée. Les militaires américains et japonais tentent de le sortir de là à grand renfort d’annonces dans des haut-parleurs, de parachutage de tracs et de journaux sur la jungle. Pourtant, malgré toutes les informations qui lui parviennent, Onoda n’en démord pas. Le Japon n’a pu se rendre puisqu’un japonais est encore en vie. Jamais son pays n’aurait capitulé, toutes ces informations ne sont que propagande de l’ennemi. Il attend donc qu’un officier supérieur vienne lui donner des ordres… Ce qu'il fera trente ans plus tard.

«Au nom du Japon» a été publié en 1974 alors qu’Onoda, enfin rapatrié, est accueilli en héros au Japon. Son récit est l’histoire d’une folie, celle d’un homme prêt à tout sauf à remettre en question sa foi en son pays.

Hiro Onoda, Au nom du Japon, traduit par Sébastien Raizer, La Manufacture de livres, 20,90 euros.