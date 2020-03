Le premier guide pour tout savoir sur le métier d'humoriste

Directeur artistique du festival de Montreux pendant huit ans, metteur en scène, auteur, professeur au cours Florent, Etienne de Balasy a publié fin février le premier guide pour se lancer dans le métier d'humoriste. Un ouvrage baptisé « Le guide (presque) complet du (presque) parfait stand-up et one man show ! », qui mêle avec pertinence humour, bons conseils et témoignages.

Les prétendants à une carrière humoristique n'ont cessé de se multiplier ces quinze dernières années. Le nombre de one-man show, de comedy clubs comme de vidéos humoristiques a explosé, aussi bien en France qu'à l’international. Dans ce contexte concurrentiel, Etienne de Balasy signe un livre instructif pour se lancer.

Il ne suffit pas de faire rire ses proches pour espérer transformer l’essai, note d’emblée Etienne de Balasy. Pour devenir humoriste, « il faut ce que les Romains appelaient la vis comica, la chose drôle, c’est-à-dire un regard particulier sur le monde. On peut l’avoir et ne pas savoir l’exprimer, et c’est là où ce livre peut aider », explique-t-il. Car pour lui, comme tout art, à l’instar du cinéma, de la danse, de la musique, l’humour peut s’apprendre. Et il s’y emploie avec pertinence.

Un ouvrage pratique et intelligent

Quelles questions se poser avant de monter sur scène ? Comment écrire concrètement un sketch ? Comment lutter contre la page blanche ? Comment construire son personnage ? Où tester ses vannes ? Comment gérer les réseaux sociaux ? S’appuyant sur son parcours et de nombreux témoignages édifiants d’artistes - de Patrick Timsit à Vérino en passant par Roman Frayssinet, Jérémy Ferrari ou encore Guillermo Guiz - mais aussi de professionnels du métier - producteur, attaché de presse, critique - Etienne de Balasy répond à toutes ces questions avec précision, pédagogie et humour.

Point par point, conseils pratiques et anecdotes à l'appui, il explique, analyse, défriche le terrain et donne les clefs indispensables pour se lancer dans le métier d’humoriste, l’un des plus difficile au monde selon lui. « Aujourd’hui un humoriste se lève à 8h du matin et se couche à 4h du matin. C’est souvent son propre producteur, son propre auteur, son propre interprète, son propre manager quand il commence et si on ne travaille pas, on ne peut pas y arriver», insiste-t-il, rappelant plusieurs règles d'or au passage : avoir un point de vue, créer son propre personnage et surtout cultiver sa différence, un trio qui constitue les atouts majeurs pour se faire remarquer.

« Le guide presque complet du presque parfait stand-up et one man show ! », Etienne de Balasy, ed. du Cherche midi, 17 €.