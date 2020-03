François-Xavier Demaison confronté à une drôle de séance de psy dirigée par François Berléand

Après trois ans de tournée avec son troisième one-man show, François-Xavier Demaison retrouve la scène en compagnie de François Berléand. Dans «Par le Bout du nez», la nouvelle création de Matthieu Delaporte et Alexandre De La Patellière, auteurs de la pièce à succès «Le Prénom» adaptée au cinéma en 2012, le duo se livre à une séance de psychothérapie en bonne et due forme.

Cette fois, les deux auteurs à la plume efficace, mêlant clin d’œil à l’actualité, au cinéma, au théâtre et mécanique de la psychanalyse, ont décidé de tourmenter un nouveau président de la République, campé par François-Xavier Demaison, impeccable dans le rôle de chef d’état sûr de lui et arrogant. Fraîchement élu, dans quatre heures et onze minutes, il doit prononcer son discours d’investiture. Seul bémol, dès qu’il se met à déclamer son allocution, il est pris de démangeaisons nasales irrépressibles qui provoquent des grimaces terribles. Impossible pour lui d’apparaître dans cet état devant des millions de Français. Pour tenter de sauver la mise, il a rendez-vous avec le meilleur psychiatre de Paris.

Une séance de psy authentiquement drôle

Entre le médecin et l’homme d’action incapable de lâcher prise, l’entretien se transforme en un face à face aux accents comiques. Mené avec habileté par François Berléand, parfait dans le costume du psy, cette séance d’analyse présidentielle monte en puissance. Jeu de pouvoir, acte manqué, hypothèse, lâcher prise, plongée dans l’enfance, tous les ingrédients d’une séance de psy sont mis en scène avec humour jusqu’au final : vingt minutes de pure comédie portées par le talent comique de François-Xavier Demaison.

Actuellement, «Par le bout du nez», Théâtre Antoine, Paris.