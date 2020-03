Dans «Hillary», sur Canal +, Clinton revient sur sa vie politique entre polémiques et moments historiques

«Es-tu un combattant, es-tu un suiveur ?» Dès les premières secondes du générique de «Hillary», la série documentaire diffusée sur Canal + qui retrace la vie d'Hillary Clinton, le ton est donné. Guerrière et leader, tels sont les deux qualités données pendant quatre heures à l'ancienne candidate présidentielle, sans éluder pour autant son côté particulièrement clivant.

De sa jeunesse dans une famille profondémment républicaine, à ses premières batailles féministes, en passant bien entendu par son parcours de première dame et candidate à la présidence, toute sa vie est passée crible. Dans une série d'allers-retours entre les coulisses de la campagne de 2016 et son passé, Hillary Clinton revient sur ses espoirs et ses regrets, mais en avouant rarement ses fautes.

À l'en croire, la crise des emails, qui lui a valu l'élection selon certains observateurs, est en effet causée par le FBI et les mauvais conseils qu'elle avait reçus à cette période. Elle est donc présentée comme une femme pragmatique et réaliste, mais qui peine à simplifier des idées parfois complexes. Une manière de se défendre qui n'est pas sans rappeler par exemple Emmanuel Macron, qui n'avait admis qu'un manque de «pédagogie» dans la crise des gilets jaunes.

L'amour et la haine

Mais si cette faculté de ne pas reconnaître des erreurs est courante chez les politiciens, un autre versan d'Hillary Clinton est mis en avant : sa résistance à la haine qu'elle peut susciter. Car si elle est adorée de ses supporters, elle est tout autant détestée par ses opposants. Le documentaire montre toutefois que, loin de chercher absolument à plaire à tout le monde, elle a appris tôt à se blinder face à cette adversité. Dès le premier mandat de Bill Clinton comme gouverneur en Arkansas, elle était déjà la cible des critiques car elle avait conservé son travail en tant qu'avocate.

Hillary Clinton à propos de Bernie Sanders : « Je soutiendrai le candidat démocrate quel qu’il soit »… @HillaryClinton a reçu @obenkemoun à l’occasion du documentaire «Hillary» qui sera diffusé les 16 & 23 mars sur @canalplus pic.twitter.com/v8Nyuf4SZ6 — CNEWS (@CNEWS) February 27, 2020

L'ancienne «First Lady» donne ensuite son point de vue sur toutes les polémiques auxquelles elle sera confrontée dans sa vie : l'affaire Lewinsky, la présidentielle de 2016, son élection au Sénat en 2000, les accusations de corruption en 1992... Les quatre heures de documentaire, divisées en deux parties et diffusées les 16 et 23 mars sur Canal +, sont donc à mi-chemin entre l'autobiographie et le testament politique d'une femme qui aura définitivement marqué l'histoire moderne des Etats-Unis.

Hillary, depuis le 16 mars sur Canal +, et sur myCanal