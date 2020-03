Nuits de Fourvière : tout savoir sur la programmation

Après avoir déjà dévoilé quelques noms dont Woodkid et Alain Souchon, les Nuits de Fourvière, qui se tiendront du 2 juin au 31 juillet, ont présenté la programmation complète de ce grand rendez-vous pluridisciplinaire estival lyonnais. Un événement qui a rassemblé la saison dernière 192 000 festivaliers en deux mois.

Pour cette nouvelle édition, 59 spectacles de théâtre, de danse, de cirque dont 44 concerts, dont six créations et six premières en France, seront proposés sur 60 jours totalisant 149 représentations.

Danse hip hop et DJ à l’honneur

C’est la chorégraphe britannique Kate Prince, figure incontournable de la danse hip hop nominée trois fois aux Olivier Awards, qui ouvrira le bal de cette édition avec Message in a bottle. Interprétée par une vingtaine de danseurs de sa compagnie Zoonation sur les grandes chansons de Sting qui lui a donné carte blanche, sa dernière création engagée, s' inspirée du drame des migrants. Il figure parmi les six spectacles présentés pour la première fois en France à l'occasion du festival.

Toujours côté danse, le collectif La Horde, à la direction du ballet de Marseille depuis 2019, et le maître de l’électro RONE se retrouveront avec «Room with a view». Une pièce pour un DJ et dix-huit danseurs qui questionne le rapport au monde, commandée par le théâtre du Châtelet et présentée en première mondiale en ses lieux, le 5 mars dernier.

Côté cirque, quatre compagnies dévoileront leurs univers dont le très créatif groupe acrobatique de Tanger, qui s’associe lui aussi à un DJ, l'artiste Key, pour sa dernière création « FIQ !». Un spectacle co-conconçu avec l'acrobate Maroussia Diaz Verbèke, pensé comme un trait d’union entre art du crique et art urbain interprété par seize artistes – voltigeurs, footfreestylers breakdancers - spécialement réunis pour ce projet.

Des poids lourds et concerts attendus

Grandes figures de la chansons françaises et stars internationales feront à nouveau le déplacement. De Woodkid, qui sept ans après la sortie de son premier album et un show monumental présenté au Nuit de Fourvière dévoilera son nouvel opus, à Francis Cabrel en passant par Catherine Ringer, Philippe Katerine, Oxmo Puccino, Louis Chedid, François Morel, Vincent Delerm, la crème de la scène française s’est donnée rendez-vous à Lyon. D’autres traverseront les frontières, à l’instar de Thome Yorke, Liam Gallagher, Asaf Avidan, Rokia Traoré pour se produire sur les scènes des Nuits. Sans oublier la place laissée aux jeunes pousses féminines : Pomme, Kate Tempest ou encore Suzane.

Pour la première fois, le métal fera également, pour deux soirées, son entrée au Grand théâtre avec Deftones et Refused, le 9 juin, suivis le 17 juin par le groupe français Godjira, entouré de guests. Passant d’un univers à l’autre, Beethoven, dont on célèbre cette année le 250e anniversaire de la naissance, et sa Symphonie n°9 seront également à l'honneur. Une partition interprétée par l'orchestre symphonique de Lyon, le 20 juillet au Grand Théâtre.

Grands noms de l’art vivant et expériences toujours au rendez-vous

Le théâtre et l’opéra seront également bien servis cette année. Molière inspirera le collectif flamand tg STAN qui signe avec «Poquelin II», une satire de la bourgeoisie fantasque et burlesque. Le film culte «Les enfants du paradis», scénarisé par Jacques Prévert et réalisé par Marcel Carné sera lui revisité par la Compagnie Marius. Poids lourds du théâtre Peter Brook et Georges Lavaudant, metteurs en scène que l’on ne présent plus, questionneront, quant à eux, chacun de leur côté, l’art et le travail de l’artiste avec respectivement « Why ? » et « Quand plus rien n’aura d’importance ».

A sa façon, le metteur en scène Stefan Kaegi interrogera, lui aussi, le rapport à la scène avec son théâtre documentaire itinérant. Un spectacle qui brouille les frontières. Avec son camion de 47 places, il proposera, en effet, une expérience théâtrale et réservera une plongée dans l’univers du transport routier et la vie de deux conducteurs.

L’art lyrique sera enfin représenté par deux grandes figures artistiques. Roberto Alagna, qui revisitera le répertoire lyrique d’un côté, et Olivier Assayas, de l’autre. Le cinéaste mettra en scène, pour une date, « Les noces de Figaro », à l’occasion d’Opéra sous les étoiles. Cet événement gratuit se déroulera, le 20 juin, au Grand théâtre et proposera une vidéotransmission, en direct depuis l’Opéra de Lyon, de l’œuvre de Mozart.