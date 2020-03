Mort de Tonie Marshall : stars et personnalités politiques lui rendent hommage

Après l’annonce de la disparition de Tonie Marshall, ce jeudi, à 68 ans, stars du 7e art et personnalités politiques ont fait part de leur émotion. Tous saluent une actrice et réalisatrice talentueuse et engagée.

La fille de Micheline Presle et de William Marshall s’est éteinte après des mois de combat contre la maladie.

Celle qui avait commencé comme actrice en 1972 sous la direction de Jacques Demy dans «L’événement le plus important depuis que l’homme a marché sur la lune», «nous a ému, souvent, fait sourire joliment, elle nous a séduit toujours (...) dans la vie comme dans ses films», selon Pierre Lescure, président du Festival de Cannes.

A toi,Tonie,for ever.pic.twitter.com/Q5n3xZ2wAw — Pierre Lescure (@pierrelescure) March 12, 2020

L’acteur Richard Berry a, quant à lui, posté sur Instagram une photo du film «Numéro une», dernier film de Tonie Marshall sorti en 2017, dans lequel il partageait l’affiche avec Emmanuelle Devos.

Entre deux messages de campagne à l'approche des municipales, la maire de Paris, Anne Hidalgo, a, de son côté, salué une «Parisienne» qui «nous quitte en nous léguant un féminisme intime, caustique, et plus que jamais d’actualité». Elle reste la seule femme à avoir reçu le César de la meilleure réalisation pour «Vénus beauté (institut)» en 1990.

Très grande tristesse. Parisienne toute sa vie, première femme à recevoir le César de la meilleure réalisation, Tonie Marshall nous quitte en nous léguant un féminisme intime, caustique, et plus que jamais d’actualité. https://t.co/j5lRbSfOHX — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) March 12, 2020

D’autres personnalités du monde politique, comme la secrétaire d’Etat chargée de l’Egalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa, ont rendu un dernier hommage à cette femme partie trop tôt.