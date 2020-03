Coronavirus : Théâtres, musées, cinémas... bientôt à l'arrêt ?

L’interdiction des rassemblements de plus de 100 personnes, annoncée ce vendredi 13 mars par le gouvernement, pourrait marquer l’arrêt de la vie culturelle ces prochaines semaines. De nombreux acteurs de la vie culturelle ont déjà annoncé la fermeture de leurs établissements.

Frappé depuis lundi 9 mars, par l’annonce de l’interdiction des rassemblements de plus de 1000 personnes, le monde de la culture a tenté, toute cette semaine, de se maintenir à flot, malgré l’annulation ou les reports en cascade de nombreux concerts ou représentations. Mais cette nouvelle mesure drastique risque de paralyser l’activité culturelle du pays pendant plusieurs semaines. Restés ouverts jusqu’alors, les cinémas, musées et salles de spectacle sont directement menacés de fermeture.

Théâtre : fermeture de salles ou jauge limitée ?

Toutes les grandes salles, dont certaines avaient réussi à maintenir leurs représentations, s'apprêtent tout naturellement à baisser le rideau jusqu’à nouvel ordre. C'est d'ores-et-déjà le cas du théâtre national de Chaillot, du théâtre de l'Odéon, du Châtelet ou encore de la Comédie Française qui ferme ses trois salles.

Suite à la décision du gouvernement de limiter les manifestations à 100 personnes maximum et malgré tous nos efforts pour maintenir les dernières représentations de #RoomWithAView, nous sommes contraints de les annuler.



La question du maintien de l’activité se pose, toutefois, pour les dizaines de petites salles disposant d’un peu plus d’une centaine de places. Certaines fermeront leurs portes, comme la péniche La nouvelle Seine (110 places) mais d'autres pourraient faire le choix de limiter leur jauge à moins de 100 personnes, afin de maintenir leur activité. Une mesure prise, la semaine dernière afin de respecter l'interdiction des rassemblements de plus de 1000 personnes, par le théâtre de la Port Saint-Martin qui, avait fait le choix de réduire la jauge de sa grande salle à 800 places au lieu de 1050. Rien n'indique pour l'instant que ces salles feront ce choix. Reste à savoir également si le public sera au rendez-vous. A défaut, elles pourraient, elles aussi, être contraintes de fermer.

Sans oublier que la capitale compte par ailleurs plus d'une vingtaine de petites salles, dont la jauge est inférieure à 100 places, qui elles pourraient légalement maintenir leur programmation.

«On doit penser à l'intérêt public en premier, on est citoyen avant d'être producteur et directeur de salles, a expliqué, à l'AFP, Jean-Marc Dumontet, propriétaire de plusieurs théâtres parisiens. Mais c'est d'une infinie tristesse et c'est très violent. Il y a des projets qui ne sont même pas nés et qu'on est obligé d'abandonner, on est K.O».

Musées : portes closes ou contrôles de l'affluence ?

Tout comme les salles de spectacle, les musées n'ont pas tous la même capacité d'accueil. Ils n'optent ainsi pas tous pour la fermeture de leurs lieux d'exposition. Si le musée d'Orsay a annoncé sa fermeture dès ce vendredi 13 mars, tout comme le Louvre à partir de 18h, le Centre Pompidou ou le Grand Palais (dont la prochaine exposition débute le 25 mars prochain) n'ont pas encore dévoilé leur positionnement.

Le ministère de la Culture a, de son côté, invité ce vendredi 13 mars toutes les structures qui sont sous sa tutelle, à «limiter leurs activités ou à fermer au public» leurs salles d'exposition.

Les plus petits musées ne semblent pour l'instant pas encore prêts à fermer leurs portes, tels que le musée Jacquemart André, qui ouvre ce vendredi 13 mars au public son exposition autour des peintures et aquarelles de Turner. Ainsi, beaucoup restent pour l'instant ouverts au public en restreignant toutefois l'accès aux visiteurs ayant réservé en ligne leurs billets afin de limiter l'affluence.

Le château de Versailles a annoncé sa fermeture ainsi que celles des dépendances et autres bâtiments. Le parc reste, lui, ouvert.

Cinémas : petites salles contre multiplexes

L'épidémie de coronavirus a bouleversé le calendrier des sorties de films français et internationaux. Mais si «Fast & Furious 9», «Mourir peut attendre» ou encore «Miss» ne seront programmés que dans les mois à venir, d'autres longs-métrages sont à découvrir en salle jusqu'à présent. La quasi-totalité des cinémas français reste ouverte, après l'annonce faite ce vendredi.

Ils promettent d'appliquer strictement les mesures de limitation à 100 personnes par salle. Ces mesures, déjà en vigueur depuis quinze jours dans les départements de l'Oise et du Haut Rhin, seraient donc généralisées à l'ensemble du territoire. Mais la situation pourrait évoluer dans les prochaines heures avec la fermeture des multiplexes.

De nombreux détenteurs de cartes d'abonnements (UGC, Pathé-Gaumont...) s'interrogent déjà sur un éventuel remboursement et demandent des explications sur les réseaux sociaux. La fréquentation des salles à travers la France a chuté de 48,7 % la semaine du 4 au 10 mars.