Coronavirus : 5 livres pratiques ou ludiques pour occuper les enfants pendant la fermeture des écoles

Alors que le gouvernement a décidé d'une fermeture des crèches, écoles, collèges et lycées pendant une période encore indéterminée, les parents vont devoir redoubler d'ingéniosité pour occuper leurs enfants sans avoir recours aux écrans. Voici 5 livres pour donner quelques idées à ceux qui restent à la maison avec les plus petits.

Maman, papa, on joue à quoi ?!

© Agathe Lecaron / Sylvia Gabet / JC Lattès

Agathe Lecaron, maman de deux enfants et animatrice de La Maison des Maternelles, sait de quoi elle parle. Elle s'est associée à l'auteure de livres pratiques, Sylvia Gabet, pour donner vie à «Maman, papa, on joue à quoi ?», un livre autour des nombreuses activités possibles à mettre en place avec ses enfants. Très bien construit, le livre est classé selon plusieurs catégories : activités en plein air, recettes de cuisine, expériences scientifiques... Pour les plus petits (à partir de 2 ans environ) ou même pour les grands, les deux auteurs expliquent avec grand souci pratique comment organiser des jeux olympiques familiaux, comment jardiner, ou même comment créer son propre matériel de magicien. Une mine d'idées.

Maman, papa, on joue à quoi ?!, Agathe Lecaron, Sylvia Gabet, JC Lattès (19,90€) et Le livre de poche (10,90€).

Les parents à table !



© Sylvie Da Silva / éd. Mango

Entre deux leçons de maths et de grammaire, il va falloir occuper les enfants, tout en jonglant avec les repas à préparer. Sylvie Da Silva a pensé à tout puisque le moyen le plus simple d'occuper ses enfants à l'heure des repas est bien de leur apprendre à faire la cuisine. L'occasion, également, de partager un moment ou même de déléguer ce moment à sa chère progéniture. Ainsi, le livre propose dix menus variés, du brunch au menu mexicain en passant par le menu japonais. Les enfants peuvent réaliser seuls - ou avec l'aide d'un adulte - les recettes. Sylvie Da Silva, passionnée de voyages, maman et déjà auteure de livres gastronomiques («Bienvenue à Lisbonne», éd. mango), partage sa passion pour les cuisines du monde dans ce petit livre à destination des enfants âgés d'au moins huit ans.

Les parents, à table !!!, Sylvie Da Silva, 18,50€.

Le fil de l'histoire raconté par Ariane et Nino

Une collection de petites BD aussi passionnantes qu'instructives. Fabrice Erre et Sylvain Savoia ont écrit et dessiné une série de bandes dessinées qui pourrait bien venir en aide à des parents débordés par leurs enfants à la maison et qui ne sauraient se rappeler certains pans de l'Histoire. En peu de pages, dans un vocabulaire clair, ils y insèrent la grande Histoire au sein des questionnements de deux enfants (Ariane et son petit frère, Nino). Ainsi, les auteurs racontent la chute du Mur de Berlin, les premiers pas de l'Homme sur la lune, les croisades, les grands évènements de la vie de Louis XIV ou encore la découverte des dinosaures. A paraître en avril : le naufrage du Titanic. A partir de 6 ans.

Le fil de l'Histoire raconté par Ariane et Nino, Fabrice Erre et Sylvain Savoia, éd. Dupuis, 5,90€.

100 % yoga des petits

© Elisabeth Jouanne / Ilya Green / Bayard jeunesse

Les petits «fauves» sont lâchés et s'attachent à détruire tout ce qui compose la maison ? On arrête tout et on sort la carte ultime : «100 % yoga des petits», un petit livre rigide bien pratique qui se pose sur un meuble comme une tablette afin de pouvoir montrer en direct les postures aux 3-7 ans. 45 postures, enchaînements ou même automassages simples à réaliser sont ici dévoilés afin d'apprendre aux plus petits à s'assouplir, se concentrer, se calmer et tenir en équilibre, avec en prime un dvd explicatif avec démonstrations à l'appui. De quoi remplacer les séances de sport et les pauses récréatives de l'école entre deux leçons.

100 % yoga des petits, d'Elisabeth Jouanne et Ilya Green, éd. Bayard jeunesse, 16,90€.

Le grand livre des DIY pour enfants

© Martha Stewart / éd. Marabout

Et si la fermeture des écoles perdure ? Martha Stewart, papesse new-yorkaise de la décoration et du loisir créatif, a vu grand : «Le grand livre des DIY pour enfants» est un gros pavé de 352 pages proposant plus de 175 activités à réaliser en famille. Du bricolage, de la couture, du collage, un peu de tours de vis et pas mal de découpage grâce à des matériaux se trouvant à peu près partout... Ces nombreuses activités pourraient rendre un grand service aux parents désireux d'occuper leurs enfants autrement que devant les écrans.

Le grand livre des DIY pour enfants, Martha Stewart, éd. Marabout, 18 €.