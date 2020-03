Confinement : des applis pour faire du sport à domicile et garder la ligne

En raison de la pandémie de coronavirus, l’heure est au confinement. Alors que les salles de sport sont fermées, voici une sélection de plate-formes et d’applications pour suer à grosses gouttes dans son salon, et éviter de prendre dix kilos devant Netflix.

S’il est encore possible d’aller courir seul dans des espaces peu fréquentés, il est fortement recommandé de faire de l’exercice… en direct de son salon grâce à des tutos en ligne accessibles via sa tablette, son smartphone ou son ordinateur. Et les offres ne manquent pas. On enfile un legging et on s'active avant/après une journée de télétravail, ou entre deux sollicitations des enfants assignés à résidence pendant cette période hors du temps.

Train like a fit' ballerina

Mélange de danse classique et de fitness, le fit’ballet qui se déroule sur de la musique pop, a été créé par Octavie Escure. La danseuse professionnelle a mis en place la plate-forme Train like a fit' ballerina qui permet à toutes de s’entraîner même si elles n’ont pas de studio à disposition. Une offre notamment à 19,99 euros par mois pour un accès illimité à toute la bibliothèque vidéo est proposée. Et cela sans renouvellement. L’occasion d’esquisser quelques pas de danse avant de regarder «Billy Elliot» ou «Flashdance».

My yoga connect

Vinyasa, kundalini, Pilates, hatha yoga… ce ne sont pas moins de 400 vidéos et une vingtaine de styles de yoga différents qui sont accessibles sur le site My Yoga Connect. Ces cours d’une durée allant de moins de 15 min à 1h30 s’adressent aussi bien aux débutants qu’aux yogis confirmés. Il est possible de télécharger ses séances préférées pour les suivre hors connexion quand les enfants sont couchés par exemple. Des recettes simples et équilibrées sont aussi disponibles en vidéo. Compter 18 euros par mois sans engagement (et deux semaines d’essai offertes).

Eclub Decathlon

Avec ou sans matériel de fitness ou de musculation - des objets du quotidien comme une chaise ou une bouteille d’eau peuvent être aussi utilisés -, vous pouvez vous entraîner en suivant plus de 30 concepts de cours tournés et filmés en direct du Domyos Fitness Club. Quelque 120 séances (gym Pilates, fitness cardio, danse, yoga, musculation cross-training et boxe) sont proposées chaque semaine par des coaches professionnels. Il suffit de se connecter au site eclub.decathlon.fr de l’enseigne et de choisir son créneau. Offre gratuite pendant 30 jours, puis 9 euros par mois ou 60 euros par an.

FizzUp

Soutenue par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, l’application FizzUp met à la disposition de ses utilisateurs du coaching en ligne pour redessiner sa silhouette, affiner sa taille ou travailler ses abdos en profondeur pour élimiter les tablettes de chocolat pendant le télétravail. En fonction de ses attentes, de son niveau et sutout de son agenda, un programme personnalisé est proposé. Des entraînements que l’on reproduit trois à quatre fois par semaine, et auxquels on peut ajouter des séances supplémentaires. Une communauté vous encourage, vos résultats sont passés au crible. Un programme en ligne pour moins de 15 euros par mois.