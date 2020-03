Coronavirus : Dicker, Musso, Grimaldi... Les éditeurs reportent les sorties littéraires du printemps

En réaction à la crise du Coronavirus, les éditeurs ont massivement annoncé le report de leurs publication de mars et avril, des parutions appelées généralement à devenir les grands best-sellers de l'été.

Avec la fermeture des librairies et des bibliothèques suite à l'annonce du confinement dans l'Hexagone et une partie de l'Europe, les éditeurs n'ont pas souhaité prendre de risque, d'autant plus accru que les auteurs ne peuvent honorer la promotion de leurs livres dans les enseignes et les salons, fermés également.

Les romans de mars de Joël Dicker, Camille Laurens et Peter Handke repoussés

Comme toujours très attendu, le nouveau polar de Joël Dicker a été repoussé par les éditions De Fallois. Initialement prévue le 25 mars, «L'enigme de la chambre 622» a désormais été annoncée pour une date ultérieure mais non précisée, comme l'a indiqué le romancier sur Twitter.

Le 26 mars, les éditions Gallimard auraient dû publier «Fille» de Camille Laurens dans sa prestigieuse collection Blanche ou encore «Les cabanes du narrateur» de Peter Handke, prix Nobel de littérature. Comme tous les ouvrages programmés du 26 mars à la fin du mois d'avril (Folio compris), ces deux titres se trouvent repoussés sans nouvelles dates de publication annoncées, comme les titres de Pierre Pean («Mémoires impubliables»), Yvan Stefanovitch («Petits arrangements entre amis») et de l'ancien candidat de Top Chef, Grégory Cuilleron («La vie à pleine mains»), tous trois prévus chez Albin Michel.

Les romans d'avril et de mai des stars de l'édition et d'ailleurs reportés

Virginie Grimaldi a, comme Joël Dicker et de nombreux auteurs, annoncé elle-même la mauvaise nouvelle. «Très triste», la romancière se sent d'abord préoccupée par le bilan humain du coronavirus. Prévue le 5 mai, «Et ne durent que les moments doux» (Fayard) est donc repoussé à une date ultérieure.

Véritable star des ventes, Guillaume Musso décale la parution de «La vie est un roman» chez Calmann Levy, initialement prévue le 28 avril.

Bernard Minier aurait dû publier «La Vallée» le 2 avril chez XO, titre reporté également sans date annoncée.

Même sort pour le premier roman du chroniqueur Eric Naulleau, «Ruse», prévu le 2 avril chez Albin Michel, «Ailleurs» de Gérard Depardieu prévu le 23 avril au Cherche Midi, ou encore «La commode aux tiroirs de couleur», le premier roman plutôt attendu de la chanteuse Olivia Ruiz programmé initialement le 8 avril chez JC Lattès.

L'éditeur de poche, Pocket, a décidé également de reporter toutes ses sorties du mois de mars jusqu'à nouvel ordre. Tout comme certains éditeurs de BD et mangas, dont Bamboo, Drakoo (qui fait partie du groupe Bamboo) et Ki-oon.