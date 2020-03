Les meilleures vidéos du web en 2019 selon le festival d'humour digital

En cette période de confinement, la toile risque vite de devenir notre meilleure alliée pour s’évader. A défaut d’avoir pu assister au festival d’humour digital de Paris, qui devait se tenir du 13 au 15 mars, il est possible de découvrir les quinze vidéos qui ont incarné, selon eux, le meilleur de l’humour sur le web, l’année passée.

Des pastilles de deux à dix minutes, à l’esthétique parfois digne du cinéma, tournées par des stars du genre autant que par la génération montante.

le stand-up version WEB

Parmi elles, l'équipe du FUP a sélectionné le travail de Norman, l'un des youtubeurs les plus suivi, près de 12 millions d'abonnés sur sa chaîne Youtube, et pionnier du genre avec « Norman fait des vidéos ». Le désormais trentenaire, moins actifs ces derniers temps, y décrypte avec son sens du rythme, les joies de la paternité.

Rire engagé et efficace

Dans un autre registre, l'incontournable plate-forme Golden moustache fait mouche avec sa vidéo « Le bon, l’aveugle et le racisme », un film de cinq minutes, terriblement efficace, qui reprend le titre bien connu du long métrage de Sergio Leone « Le bon, la brute et le truand», pour critiquer et rire de la bêtise humaine.

Le documentaire humoristique

Mais l'humour digital ne s'arrête pas là et recouvre plusieurs visages. S'appuyant sur la forme du documentaire humoristique, la mini série web TAC pour Troubles absurdes du comportement extrapole les tics, des uns et des autres, pour rire des névroses et des angoisses.

Le thriller parodique

L'humoriste et youtubeur Akim Omiri s'attaque, de son côté, à un autre genre et livre une parodie de thriller sur fond de go fast, de gangsters et évidemment de pieds nickelés.

Le monde du cinéma et le mouvement me too décryptés à la façon «Brut»

Evidemment les grands combats contemporains inspirent les humoristes du web. L'occasion pour Bertrand Usclat d'analyser le monde du cinéma et le métier d'actrice à l'heure de l'affaire Weinstein dans « Me Too : le jeu».

Dix autres séquences viennent compléter cette petite sélection. Entre émission télé parodiée par la youtubeuse Natoo, meeting féminin décalé imaginé par le duo d'humoristes et youtubeuses Camille et Justine, mais aussi vidéo surfant clairement sur l'absurde, d'ailleurs très proche du court métrage, avec « Theophile Gaussien, portrait d'un homme flou » signé Jérémy Strohm, chacune à leur façon, ces quinze vidéos donnent à avoir tout un pan de l’humour digital : purement divertissant, engagée, parodique, absurde…

Des films, qui témoignent de toute la créativité du web, à picorer selon ses affinités, et disponibles sur le site du festival d'humour digital.