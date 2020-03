Avec #culturecheznous, le ministère de la culture propose une plate-forme d'offre culturelle et éducative à domicile très complète

En période de confinement, les sorties sont limitées au strict minimum, mais il est toujours possible de se cultiver ou de poursuivre l'éducation de ses enfants. Alors que de nombreuses initiatives ont déjà fleuri sur la toile, le ministère de la culture lance sa plate-forme #Culture chez nous pour répertorier l'offre culturelle et éducative numérique des institutions publiques.

Les musées, théâtres, salles de concerts, sont à l'arrêt. Pourtant, la culture résiste sur la toile, portée par le mot d'ordre #culturecheznous.

Opéra et concert en direct, visites virtuelles, découverte des collections numérisées des musées, cours en ligne (MOOC) autour de l’art, livre numérique, podcast et même jeux… le site réunit des centaines de documents et activités à savourer directement depuis son salon.

L’opération #Culturecheznous est lancée !





Le @MinistereCC se mobilise pour vous permettre d'accéder à la culture sous toutes ses formes, sans bouger de chez vous.



https://t.co/E37c3mTjlA pic.twitter.com/Z4jVRw7he8 — Franck Riester (@franckriester) March 18, 2020

Une offre culturelle numérique exceptionnelle et gratuite

Enrichi quotidiennement, il s’appuie sur les initiatives et les documents des grandes institutions publiques et référence les actions mises en place par ces dernières pour faire venir la culture directement à domicile.

L’Opéra de Paris y dévoile par exemple ses dernières créations lyriques en direct; la Philharmonie 900 concerts en streaming; la BNF plusieurs millions de documents et livres via sa bibliothèque numérique Gallica; le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) des pastilles vidéo pour découvrir l'histoire d'un mouvement ou la filmographie d'un auteur; l’INA une plongée dans les archives de la télévision française avec plus de 13 000 programmes en streaming, ou encore le Centre George Pompidou avec des podcasts pour s'offrir une immersion dans l’histoire de l’art moderne et contemporaine.

Tous les supports et outils, qu'il s'agisse de réalité virtuelle, de podcasts ou de vidéos, sont mis au service de la culture, afin de continuer à la faire rayonner. Archéologie, danse, théâtre, musique, cinéma… tous ont droit à leur heure de gloire. Un programme riche complété par des conférences, comme celles de France culture, ou encore les programmes d’ARTE concert.

Enfants, adultes : du contenu pour tous

Afin de simplifier les recherches, le contenu est par ailleurs classé selon les profils : enfants, tous publics ou parents.

L’occasion de découvrir une foule d'activités qui sauvera la mise des parents en panne d'inspiration. Parmi elles, des expériences ludiques, des do it yourself, des lectures, des podcasts et vidéos éducatifs spécialement conçus pour le jeune public par des professionnels : le musée d’Orsay, du Louvre, le centre George Pompidou, France Inter ou encore les ateliers Tok Tok du Palais de Tokyo.

Sans compter que les parents pourront également y trouver du contenu pédagogique.

Une initiative qui ne manquera pas d’occuper intelligemment des plus petits aux plus grands, largement suivie par les acteurs de la culture qui relaient amplement le #culturecheznous sur les réseaux sociaux.

Commencez la journée par une bouffée d’air frais en découvrant le domaine de Versailles vu du ciel ! #FaisCommeLOiseau #Culturecheznous





Take a deep breath and let us make you discover the estate of Versailles seen from the sky ! #IBelieveICanFly #ImLikeABird pic.twitter.com/VlSPtO8Oo1 — Chateau de Versailles (@CVersailles) March 19, 2020