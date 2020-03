Leïla Slimani, J.M.G. Le Clézio, Michael Connely : ces livres sortis juste avant le Coronavirus, dans le top des ventes

Leïla Slimani, JMG Le Clézio ou encore Michael Connely ont eu la chance de pouvoir sortir leur roman avant la crise sanitaire. Disponibles en version numérique, ils se sont installés immédiatement dans le top 20 des ventes.

Le pays des autres de Leïla Slimani

L'histoire est celle de Mathilde, Alsacienne, qui, en 1944, tombe amoureuse d'Amine, un Marocain engagé sous les drapeaux français. A la fin de la guerre, tous deux s'installent à Meknès au Maroc, dans une ferme un peu isolée. Pendant que lui travaille comme un acharné sur les terres arides de leur domaine, elle reste à la ferme avec ses deux enfants et souffre des regards des autres, tant à cause de son statut de française que celui de femme pauvre. Les tensions montent jusqu'en 1956, date de l'indépendance du Maroc.

Sans le savoir, Leïla Slimani («Chanson douce») parlait déjà un peu de confinement lorqu'elle écrivit «Le pays des autres». Un confinement intérieur, imposé par l'exil : notamment l'exil d'une femme isolée des siens et celui d'un homme qui vit dans un pays colonisé. La force du livre est de ne jamais prendre parti pour les uns ou les autres. Leïla Slimani sert une grande fresque sur plus de dix ans qui tend à faire comprendre tous les points de vue. Une ode à la tolérance et à l'humanité. Indispensable en ce moment... voire tout le temps. Quoiqu'il en soit, Leïla Slimani domine le top 20 des ventes GFK/Livres Hebdo.

Le pays des autres, Leïla Slimani, Gallimard, 14,99 € (EPub et Pdf)

Nuit sombre et sacrée de Michael Connely

Harry Bosch, le héros de papier inventé par Michael Connely en 1992 est de retour dans «Nuit sombre et sacrée». Cette fois, le vieux limier n'est pas seul puisque la jeune métisse d'origine hawaïenne, l'inspectrice Renée Ballard, découverte dans son précédent roman «En attendant le jour» (Livre de poche), lui vient en aide dans une ancienne affaire qui le ronge : dix ans plus tôt, une fugueuse avait été kidnappée et assassinée.

Au final, Michael Connely signe un thriller classique mais d'une grande efficacité qui saura plaire à ses (très nombreux) fans. Avec sa sortie en poche et sa nouveauté, le romancier s'impose (à la 9e place et 17e place) dans le classement GFK/Livres Hebdo, tous genres confondus.

Nuit sombre et sacrée, Michael Connely, Calmann Levy, 15,99 € en version numérique (disponible également en version papier)

Chanson bretonne suivi de L'enfant et la guerre de JMG Le Clézio

Des ballots de paille, des chemins qui sentent bon la nature, des champs moissonnés... Mais pas que. JMG Le Clézio emmène avec douceur ses lecteurs dans son enfance en Bretagne et montre au fil du texte à quel point ces paysages ont, depuis, tant changé. Il plonge aussi profond dans ses racines : la langue et la culture bretonne. De la nostalgie ? Pas vraiment. Plutôt un appel au respect de ce qui a existé et qui fonde ce que chacun est. A la suite de cette «Chanson bretonne», le Prix Nobel de littérature (2008) offre à lire «L'enfant et la guerre» : un récit de son enfance marquée par les privations, la faim et la peur. De quoi faire réfléchir, en ces temps d'une toute autre «guerre». Avec ce nouveau livre, le romancier entre dixième dans le classement GFK/Livres Hebdo.

Chanson bretonne suivi de L'enfant et la guerre, JMG Le Clézio, Gallimard, 11,99€ en EPub et en Pdf (disponible également en version papier)