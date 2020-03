Confinement : les éditeurs de BD proposent du contenu issus de leurs séries pour occuper les enfants

Si les éditeurs de BD ont massivement décalé leurs publication des mois de mars et avril, plusieurs ont néanmoins mis en ligne du contenu gratuit pour occuper les enfants, tous confinés à la maison.

Confinés, les plus jeunes vont bientôt avoir fait le tour (si ce n'est déjà fait) des lectures disponibles à la maison, bien avant la fin du confinement. Les éditeurs de BD se sont donc pliés en quatre afin de penser à leur lectorat. Et s'ils ont repoussé leurs sorties prochaines, certaines sont déjà disponibles sur les réseaux sociaux ou sur des applis dédiées à la lecture sur écran.

Kid Paddle, Boule et Bill, Ana Ana... les stars de la BD sont gratuites

Dargaud et Dupuis offrent généreusement quelques BD à lire gratutement en ligne. Parmi elles, quelques unes bien aimés des enfants. Petit plus pour les éditions Dupuis qui donnent des rendez-vous réguliers sur leur compte Facebook. Ainsi, en cette semaine du 23 mars, l'éditeur au calot de groom propose en lecture gratuite le tome 8 de «Kid Paddle» (Midam), le tome 25 de «Jérôme K. Jérôme Bloche» (Alain Dodier) ou encore pour les plus grands «La fille du professeur» de Joann Sfar et du Grand Prix de la Ville d'Angoulême 2020, Emmanuel Guibert. Enfin, les mêmes éditions proposent même un abonnement gratuit durant un mois à leur «Webtoon factory», une appli permettant de lire un grand nombre de séries BD telles que «Les aventuriers de l'apocadispe» de Libon ou «Ilyne» de Johann "Papayou" Blais.

Côté Dargaud, le tome 34 de «Boule et Bill» (Verron, d'après Roba) est disponible gratuitement, tout comme le tome 1 de «Sardine de l'espace» de Joann Sfar et Emmanuel Guibert, ou encore le premier volume du très comique «Ana Ana» d'Alexis Roques et Alexis Dormal pour les plus petits.

Des jeux et des coloriages

Les éditions Little Urban permettent à leur jeune lectorat quelques coloriages poétiques (Le «taxi baleine», les «Petits Marsus» dans leur jungle...) qui changeront des coloriages à imprimer classiques, des jeux pédagogiques à télécharger ou encore des origamis expliqués aux plus jeunes ainsi que des histoires dessinées contées directement par leur auteur(e). Chaque jour, l'éditeur propose ainsi une activité pour les plus jeunes. Et au vu de la qualité des parutions, c'est une aubaine, même si leurs albums restent, eux, payants.

Dimanche 22 mars, un numéro du journal de Spirou, avec en guest star le «super-groom» de Fabien Velhmann, se rendait disponible gratuitement sur la plate-forme Izneo et ce, jusqu'au 28 mars. Des coloriages tirés de la BD «Zombillenium», la série à succès d'Arthur De Pins sont imprimables sur le site de Dupuis.

Les éditions Bamboo donnent également accès gratuitement sur leur site à des jeux et des cahiers d'activités qui permettront aux enfants de s'occuper un peu.

Sans être passés par leurs éditeurs, d'autres stars de la BD, telles que Pénélope Bagie, ont pris eux-même l'initiative d'offrir des coloriages à leurs jeunes fans issus de leurs récentes production, cela grâce aux réseaux sociaux.

Certains, tels que Riad Sattouf, mettent en ligne ces coloriages sur leurs propres sites. Riad Sattouf attend les couleurs de ses jeunes fans pour les mettre ensuite sur son compte Instagram.

Si toutes les BD ne sont évidemment pas gratuites, la plate-forme de lecture Izneo permet néanmoins de lire les premières planches et de les acheter en format numérique.