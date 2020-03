Des livres audio gratuits ou à tarifs avantageux pour divertir les enfants ou calmer leurs angoisses

Télétravail, enfants surexcités, parents à bout de nerfs... La tentation des écrans est grande face aux livres quand les enfants ne savent pas encore lire ou manquent de concentration. Heureusement, les éditeurs de livres audio ont, pour certains, rendu leurs contenus gratuits.

«Audible», gratuit pour les enfants

Audible, le leader des livres audio, a ouvert gratuitement le téléchargement de ses ouvrages jeunesse et jeunes adultes. Grâce à un service de streaming de ce service de livres audio dispensé par Amazon, les enfants vont pouvoir ainsi écouter l'irremplaçable Marlène Jobert raconter «La Petite sirène», ou encore «Les fables de La Fontaine» lues par Lydie Lacroix, «Pierre et le loup» raconté par Gérard Philippe sur la musique de Serge Prokofiev, et «De la terre à la lune» de Jules Verne conté par Pierre Junières.

«LUNII», LA STAR DES HISTOIRES AUDIO

Certes, il faut être en possession de «Ma fabrique à histoires», ce petit boitier aux allures de transistor vintage pour écouter les histoires de Lunii. En revanche, si vous êtes l'un des heureux propriétaires de ce «jouet», vous pouvez télécharger de nombreuses histoires à prix avantageux (-20%) à partir de la plate-forme Luniistore, avec une nouvelle sélection chaque semaine. Enfin, Lunii met désormais à disposition, en téléchargement gratuit au format PDF, des questionnaires de compréhension sur les histoires et des activités à faire à la maison.

«Vidoc», Un conte gratuit pour expliquer le coronavirus

Si le site «Souffleur de rêves» propose ses propres histoires à écouter, parfois gratuitement d'ailleurs, il s'avère en outre un bon complément des livres audio pour occuper les enfants en regard de la triste actualité du coronavirus. «Vidoc, un virus pas comme les autres» est une nouvelle histoire gratuite proposée aux plus jeunes (à partir de 5-6 ans) afin de leur expliquer simplement le coronavirus et surtout les rassurer.

L'histoire est celle de Vidoc (anagramme de Covid), un virus gentil qui explique à Elisa, une fillette de huit ans, comment se protéger du coronavirus. Développé en deux versions - une de treize minutes pour la journée, et une de vingt minutes pour la version du soir -, ce petit conte s'avère une bonne manière de calmer les angoisses des enfants exposés à cette actualité tellement anxiogène.