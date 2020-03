Coronavirus, en direct : 600 morts comptabilisés aux Etats-Unis, 50.000 cas déclarés

Le coronavirus à l'origine de la maladie nommée «Covid-19» et parti de la ville chinoise de Wuhan, s'est désormais répandu sur toute la planète. On dénombre 860 morts en France.

> L'épidémie a déjà fait plus de 16.000 morts à travers le monde

> Le dernier bilan en France fait état de 860 morts

> Les Jeux Olympiques de Tokyo ont été reportés d'un an

Les Etats-Unis comptaient mardi 600 morts et près de 50.000 cas officiellement déclarés de Covid-19, selon le comptage de l'université Johns Hopkins, qui fait référence.

Les Etats-Unis sont le troisième pays en nombre de cas recensés, derrière la Chine et l'Italie. La majorité des morts sont enregistrés à New York, devenue l'épicentre de l'épidémie de nouveau coronavirus aux Etats-Unis.

Le nombre de malades du coronavirus soignés en réanimation a presque doublé en quatre jours à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), qui va ouvrir de nouveau lits face à l'afflux de patients parfois jeunes et "sans antécédents notables".

Quelques 1.600 patients atteints de Covid-19 sont hospitalisés à l'AP-HP, dont 450 en réanimation, a indiqué mardi son directeur général, Martin Hirsch, lors d'un point presse téléphonique.

Vendredi, ils n'étaient que 250 dans les 35 établissements franciliens du plus grand centre hospitalier français.

Le nombre de personnes tuées par le coronavirus est reparti mardi à la hausse en Italie, avec 743 morts, après deux jours de baisse, mais la contagion semble confirmer son ralentissement, selon le bilan de la protection civile.

Ce bilan fait état d'une hausse de 8% des cas (près de 70.000 au total), comme lundi, soit les plus faibles taux depuis l'arrivée de la pandémie en Italie.

La Lombardie, au nord du pays, reste la région la plus touchée avec 4.178 décès sur un total de 6.820 enregistrés dans le pays à ce jour, suivie par l'Emilie-Romagne avec 985 décès.

La Lombardie est également la région avec le plus grand nombre de cas, 30.703 sur 69.176 pour l'ensemble du pays, selon les chiffres de la protection civile.

Après le manque de masques, une quinzaine d'organisations de médecins et biologistes médicaux ont dénoncé mardi la pénurie de matériel dédié aux tests du Covid-19, ce qui limite "considérablement", selon elles, les capacités de dépistage du virus en France.

"Les biologistes médicaux se heurtent à une difficulté majeure: le manque de réactifs (composants qui permettent de révéler le virus, ndlr)", ont assuré dans un communiqué commun ces organisations, parmi lesquelles la FMF (Fédération des médecins de France), l'Isni (internes de médecine) ou le SML (médecins libéraux).

"Certains laboratoires qui avaient mis en place leur technique de dépistage il y a plusieurs jours sont contraints d'arrêter la réalisation de ces tests par manque de consommables", ajoute le communiqué, qui dénonce une anomalie par rapport à nos voisins européens.

"Dans le monde, notamment en Corée du Sud et chez les voisins allemands et italiens, ces difficultés n'existent pas. Pourquoi la France est-elle l'un des seuls pays à avoir si peu de matériel?", s'interrogent les organisations médicales

L'Etat de New York, épicentre de l'épidémie de coronavirus aux Etats-Unis observe "un doublement du nombre de cas confirmés tous les trois jours", a déclaré mardi son gouverneur Andrew Cuomo.

Les experts en projections d'évolution du virus "voient maintenant que le taux de nouvelles infections double tous les trois jours environ. C'est une augmentation drastique du taux d'infection", a déclaré le gouverneur lors d'un point presse.

L'Etat de New York compte désormais plus de 25.000 cas, soit près de 10 fois le nombre de cas confirmés en Californie, le deuxième Etat le plus touché, a-t-il souligné.

L'Irlande a annoncé la fermeture de tous ses commerces non essentiels.

Un puma qui avait abandonné les montagnes entourant Santiago du Chili à la recherche de nourriture a été capturé mardi à l'aube dans les rues désertes de cette ville, où un couvre-feu nocturne est en vigueur depuis dimanche pour lutter contre la pandémie de coronavirus.

L'animal sauvage a été capturé à Ñuñoa, un quartier populaire de la classe moyenne, lors d'une opération menée conjointement par la police, les services de l'Agriculture et du Bétail (SAG) et le personnel du zoo de la ville.

Le Pentagone table sur "plusieurs mois" de crise due au coronavirus aux Etats-Unis, avec un retour à la normale vers juin-juillet, et des risques de "chaos politique" dans certains pays, ont indiqué mardi ses plus hauts responsables.

Sur la base de l'expérience des pays déjà infectés comme la Chine, la Corée du Sud ou Hong Kong, "je pense que nous devons nous préparer pour une période de plusieurs mois au moins", a déclaré le ministre américain de la Défense Mark Esper au cours d'un "débat virtuel" avec les forces américaines dans le monde.

Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a annoncé mardi qu'un "paquet financier" allait être mobilisé pour aider les pays les plus vulnérables, notamment en Afrique, à faire face à la pandémie de Covid-19.

"Nous aurons l'occasion de mobiliser un vrai paquet financier, d'assistance pour éviter que l'épidémie ne mute vers des régions ou des sous-continents qui aujourd'hui ne sont pas contaminés mais demain pourraient être un nouveau risque pour nous", a-t-il déclaré à l'Assemblée nationale.

Un premier malade a été admis à l'hôpital de campagne militaire de Mulhouse.

Le préfet de l'Aisne, Ziad Khoury a pris un arrêté ce mardi matin visant à interdire la vente d'alcool dans le département. « Il s’agit d’éviter les rassemblements et surtout les violences intra-familiales, qui pourraient être la conséquence d’une consommation abusive d’alcool », a-t-il expliqué à L'Union, annonçant également la fermeture des commerces à 20 heures.

Plus de 2,6 milliards de personnes dans le monde ont désormais été appelées à se confiner, selon un décompte de l'AFP.

Le Premier ministre indien Narendra Modi a ordonné mardi un confinement total de l'Inde, pays de 1,3 milliard d'habitants, pendant trois semaines pour lutter contre la pandémie de coronavirus.

"A compter de minuit aujourd'hui, tout le pays va entrer en confinement. Pour sauver l'Inde, pour sauver chaque citoyen, vous, votre famille", a déclaré le chef de gouvernement indien lors d'une adresse télévisée à la nation.

30 malades de Mulhouse et Strasbourg seront évacués mercredi par «TGV médicalisé», annonce Olivier Véran.

Les Etats-Unis, où le nombre de personnes infectées par le nouveau coronavirus explose, pourraient bientôt dépasser l'Europe et devenir l'épicentre de la pandémie, a prévenu mardi l'Organisation mondial de la santé (OMS).

La pandémie de Covid-19 s'est déclarée en décembre en Chine avant de se propager en Europe, désormais continent le plus touché, mais la progression de la maladie aux Etats-Unis pourrait en faire bientôt le nouvel épicentre, a indiqué Margaret Harris, une porte-parole de l'OMS lors d'un point presse en visioconférence.

"Nous constatons une très forte accélération du nombre de cas aux Etats-Unis, donc cela se pourrait". "Nous ne pouvons pas dire que c'est déjà le cas, mais la possibilité existe", a-t-elle insisté.

Selon le dernier rapport quotidien de l'OMS publié lundi soir, les Etats-Unis ont vu le nombre de personnes testées positifs au nouveau coronavirus et de décès doubler en 24h (31.573 cas d'infection cumulés et 402 morts).

Dans le même intervalle, l'Europe a recensé 20.131 nouveaux cas et 1.318 décès pour un total de 171.424 cas et 8.743 décès.

La Haut-Commissaire de l'ONU aux droits de l'Homme a demandé mardi que les sanctions internationales frappant l'Iran et d'autres pays comme le Venezuela, Cuba et la Corée du Nord soient "assouplies ou suspendues" en cette "période cruciale" de pandémie.

"Il est nécessaire d'appliquer des dérogations vastes et pragmatiques pour raison humanitaire face à ces sanctions, et d'accorder des autorisations rapides et flexibles pour obtenir les fournitures et équipements médicaux essentiels", a souligné Michelle Bachelet dans un communiqué.

La France a officialisé mardi le lancement d'un vaste programme de prêts bancaires aux entreprises que l'État s'est engagé à garantir pour 300 milliards d'euros, ceci afin de permettre aux entreprises de surmonter les difficultés liées à l'épidémie de coronavirus.

"Le lancement du prêt garanti par l'État permettra à toutes les entreprises françaises de faire face à leurs besoins en trésorerie dans les circonstances difficiles des prochains mois", a déclaré Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie et des Finances, à l'occasion de la présentation à la presse de ce dispositif.

Grâce à ces crédits, qui commenceront à être commercialisés dans les réseaux bancaires dès mercredi, l'État pourra garantir jusqu'à 300 milliards d'euros de prêts, soit près de 15% du produit intérieur brut français. Ce qui veut dire qu'en cas de non-remboursement, l'État prendra à sa charge la majeure partie du reste du crédit à rembourser.

L'Italie, pays le plus touché par le coronavirus au monde, a augmenté de 64% le nombre de lits disponibles en soins intensifs, a annoncé mardi un haut responsable gouvernemental, appelant à parvenir à l'autosuffisance dans la production de masques.

"Les lits en soins intensifs dans toute l'Italie sont passés de 5.343 à 8.370, soit une hausse de 64%", a déclaré lors d'une conférence de presse à Rome le haut-commissaire délégué au coronavirus Domenico Arcuri.

Le nombre de lits en pneumologie et en maladies infectieuses est lui passé "de 6.625 à 26.169, soit quatre fois plus", a-t-il ajouté.

Le CIO a annoncé officiellement le report d'un an des Jeux Olympiques de Tokyo 2020.

La crise du coronavirus devrait priver le secteur mondial du transport aérien de 252 milliards de dollars de revenus cette année, a prévenu mardi sa fédération, faisant plus que doubler une précédente estimation de 113 milliards.

"Il s'agit de la crise la plus profonde jamais traversée par notre industrie", a commenté le directeur général de l'association internationale du transport aérien (Iata), Alexandre de Juniac, au cours d'une conférence téléphonique, appelant les gouvernements à l'aide face à l'arrivée d'"une crise de liquidités".

Le Japon a proposé un report d'un an des Jeux olympiques d'été de Tokyo 2020 en raison de la pandémie de coronavirus, et le Comité international olympique (CIO) a accepté, a annoncé mardi le Premier ministre japonais Shinzo Abe.

"J'ai proposé de les reporter d'environ un an et le président du Comité international olympique (Thomas) Bach a accepté à 100%", a déclaré M. Abe devant les caméras de télévision.

La compétition se nommera tout de même "Tokyo 2020" a annoncé la gouverneure de Tokyo.

Emmanuel Macron installera mardi à 17H à l'Elysée le Comité analyse recherche et expertise (Care), qui réunit 12 chercheurs et médecins pour conseiller le gouvernement sur les traitements et les tests contre le coronavirus, a indiqué la présidence.

"C'est grâce à la science et à la médecine que nous vaincrons le virus. Je réunis aujourd'hui nos meilleurs chercheurs pour progresser sur les diagnostics et les traitements. Notre effort de recherche est totalement mobilisé dans la lutte contre le Covid-19", a annoncé Emmanuel Macron dans un tweet.

Le Care vient renforcer les structures mises en place pour aider l'exécutif à gérer la crise, notamment le conseil scientifique, composé de dix experts, qui s'est réuni mardi matin à l'Elysée.

Installé en présence du Premier ministre Edouard Philippe, du ministre de la Santé Olivier Véran et de la ministre de Recherche Frédérique Vidal, le Care sera présidé par Françoise Barré-Sinoussi, virologiste à l'Institut Pasteur/Inserm, Prix Nobel 2008 pour la découverte du virus du sida.

Son objectif sera de "conseiller le gouvernement pour ce qui concerne les programmes et la doctrine relatifs aux traitements, aux tests et aux pratiques de 'backtracking' qui permettent d'identifier les personnes en contact avec celles infectées par le virus du Covid-19", selon l'Elysée.

L'Egypte impose un couvre-feu nocturne de deux semaines (Premier ministre)

Le patron de Système U, Dominique Schelcher, a réaffirmé mardi qu'il n'y aurait "pas de pénurie brutale" dans les magasins de la grande distribution alimentaire mais qu'il y a "un certain nombre de ruptures" dans la chaîne d'approvisionnement.

"Ces ruptures s'expliquent par les achats massifs juste avant le confinement", mais il faut prendre en compte aussi le fait que les restaurants sont fermés "donc les gens achètent pour manger à la maison", a souligné au micro de France Inter M. Schelcher, dont le groupe compte quelque 1.600 points de vente via les enseignes Hyper U, Super U, U Express et Utile.

Pour lui, "les points de difficulté sont les pâtes, c'est vrai, car elles sont extrêmement demandées, mais ce matin, il y a (aussi) une certaine tension sur les œufs", ainsi que sur le papier toilette "mais qui est en forte production dans les usines françaises en ce moment", a-t-il précisé.

514 morts ont été comptabilisés en 24 heures en Espagne, pour un bilan total de 2.696 morts, ont annoncé les autorités.

L'activité du secteur privé dans la zone euro a chuté en mars à un rythme "sans précédent", conséquence de la pandémie du nouveau coronavirus, ce qui fait dire aux analystes que "la récession ne fait que commencer".

Selon une première estimation de l'indice PMI composite publiée mardi, il s'affiche à 31,4 points, contre 51,6 points en février, "la plus forte baisse de l’activité globale (...) depuis la première publication des données composites en juillet 1998", explique le cabinet Markit dans un communiqué.

Lorsque le PMI, qui reflète la confiance des directeurs d'achats des entreprises, est supérieur à 50 points, cela signifie que l'activité progresse. Elle diminue s'il est inférieur à ce seuil.

L'Islande a enregistré mardi la mort d'une première personne provoquée par le nouveau coronavirus, une sexagénaire souffrant d'une autre pathologie, a annoncé l'hôpital universitaire d'Islande.

"Une femme d'une soixantaine d'années, qui luttait déjà contre une maladie chronique, est morte lundi 23 mars au service des maladies infectieuses. Ce décès fait suite à cette pathologie conjuguée à sa contamination par le virus Covid-19", a expliqué dans un communiqué l'établissement, qui a son siège dans la capitale Reykjavík, sans donner davantage d'informations.

Une nouvelle évacuation sanitaire aéroportée a été organisée mardi par les armées pour transférer des patients atteints du coronavirus hospitalisés à Mulhouse (Haut-Rhin), cette fois vers la Bretagne, a annoncé mardi la ministre des Armées Florence Parly.

"Un A330 Phénix est à nouveau mobilisé. Il vient de décoller avec pour objectif de soulager l'hôpital de Mulhouse en évacuant des patients vers les hôpitaux de Brest et Quimper. Merci aux soignants, au service de santé des armées et à l’armée de l’air pour leur engagement", a tweeté la ministre.

C'est la troisième fois en une semaine que les armées déploient le dispositif d'évacuation médicale aéroportée baptisée Morphée au profit de patients atteints du coronavirus, pour désengorger l'hôpital de Mulhouse, dont les services de réanimation sont saturés.

Figure du Parti communiste français (PCF) dans les années 60, Lucien Sève, atteint du coronavirus, est mort lundi à l'âge de 93 ans, a annoncé mardi la fédération des Bouches-du-Rhône du parti.

Enseignant à Marseille, le philosophe entré au comité central du PCF en 1961, a été notamment l'auteur il y a 50 ans de "Marxisme et théorie de la personnalité".

122 nouveaux décès en Iran, le bilan officiel monte à 1.934 morts.

La torche olympique sera transportée en voiture et non par un relayeur, a annoncé le comité olympique japonais.

L'ancien président finlandais et prix Nobel de la paix Martti Ahtisaari, 82 ans, est porteur du coronavirus, a annoncé mardi la présidence finlandaise.

"Le président Ahtisaari se porte bien étant donné les circonstances", a indiqué la présidence dans un communiqué. Elle précise que l'ancien chef d'Etat a été testé positif dans la journée de lundi, sans donner davantage de détails.

L'activité du secteur privé dans la zone euro a chuté en mars par rapport à février, à un rythme "sans précédent", conséquence de la pandémie du nouveau coronavirus, selon la première estimation de l'indice PMI composite du cabinet Markit publiée mardi.

L'indice mensuel s'affiche à 31,4 points, contre 51,6 points en février, son "plus faible niveau historique" depuis juillet 1998, date de la première étude de Markit. Lorsque le PMI est supérieur à 50 points, cela signifie que l'activité progresse, tandis qu'elle diminue s'il est inférieur à ce seuil.

L'attaquant togolais Emmanuel Adebayor a été placé en isolement au Bénin selon un protocole lié au nouveau coronavirus, après avoir quitté le Paraguay et le Club Olimpia pour rejoindre le Togo, a annoncé son club.

Costa Croisières, une marque du numéro un mondial du secteur Carnival, a annoncé mardi prolonger jusqu'au 30 avril la suspension de ses croisières dans le monde, jusqu'à maintenant prévue jusqu'au 3 avril.

La prime de 1.000 euros défiscalisée que les entreprises peuvent verser à leurs salariés mobilisés pendant la crise sanitaire du coronavirus ne sera plus soumise à un accord d'intéressement dans les entreprises, a annoncé mardi le ministre de l'Economie Bruno Le Maire.

«Nous levons l'obligation d'accord d'intéressement», a annoncé le ministre sur France info, estimant qu'il n'y avait donc «plus aucune condition» pour le versement de cette prime défiscalisée.

Le ministre de l'Agriculture Didier Guillaume a lancé mardi «un appel à l'armée de l'ombre des hommes et des femmes» qui «n'ont plus d'activité» en raison de la crise du coronavirus, «à rejoindre la grande armée de l'agriculture française», en quête de main-d'oeuvre.

«Il y a aujourd'hui la possibilité d'avoir 200.000 emplois directs dans l'agriculture», privée de la main-d'oeuvre notamment étrangère qu'elle emploie habituellement pour les travaux des champs, a expliqué Didier Guillaume, demandant à ceux qui le souhaitent d'aller «dans les champs». «Il faut produire pour nourrir les Français».

Alors que le Premier ministre britannique a annoncé la veille le confinement de la population, le métro de Londres était bondé ce mardi matin, comme en témoigne un internaute.

This is my tube this morning. I live in zone 4 and work in a zone 1 hospital. I love my job, but now I'm risking my health just on the journey in?!@SadiqKhan put the tube service back to normal so we can all spread out, or @BorisJohnson start policing who's getting on. Help me! pic.twitter.com/x5moYM8wWN

— Nicola Smith (@nsmith694) March 24, 2020