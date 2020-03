La cité de l’espace lance son challenge : vivre comme un astronaute pendant le confinement

La semaine dernière, Thomas Pesquet, habitué à vivre dans un espace confiné, livrait ses bons conseils dans une vidéo pour supporter la vie à la maison. La Cité de l’Espace de Toulouse prend le relais et propose de son côté à la population d’expérimenter la vie d’un astronaute depuis chez soi.

Parce que plus que jamais une grande partie des citoyens français - contraints de vivre dans un espace limité et sans contact prolongé avec l’extérieur - partagent un point commun avec les astronautes, l’établissement a décidé de les inviter à découvrir la vie de ces scientifiques en mission. Comment ? A travers des expériences et activités à faire à la maison. Des expériences que les apprentis astronautes pourront ensuite partager sur Instagram avec #astrochezsoi.

Des expériences ludiques et instructives

Comme Thomas Pesquet, qui dans la station spatiale a grandi de deux centimètres, est-il possible de faire la même chose sur terre ? Et d'ailleurs, pourquoi les astronautes grandissent-ils dans l'espace?

Si prendre sa douche est un réflexe sur terre, comment les scientifiques font-ils pour se laver, quand ils sont en mission dans l’espace ? Pour répondre à ces questions, et tenter de faire la même chose à la maison, deux expériences ont déjà été postées par la Cité de l’Espace sur son site. De nouvelles missions suivront dans les prochains jours.

Instructive et ludique, chacune de ces expériences, à réaliser en un quart d'heure, fait l’objet d'une fiche détaillée et permet d’aborder des notions scientifiques tout en s’amusant en famille. Une excellente initiative qui permet de comprendre les conditions de travail et de vie des astronautes.