Youssou N'Dour, Nikos Aliagas, André Manoukian... Twitter rend hommage à Manu Dibango

Le saxophoniste Manu Dibango est décédé ce mardi 24 mars, à l'âge de 86 ans, des suites du Covid-19. Une disparition qui laisse la toile orpheline.

Plusieurs messages d’hommage au roi de l’afro jazz ont été postés dès ce matin. Personnalités et anonymes ont partagé leur émotion.

En tête, l’artiste Youssou’N Dour, qui ne trouve pas les mots afin de traduire sa tristesse, avant de saluer «un grand frère, une fierté pour le Cameroun et pour l’Afrique toute entière».

OH NON PAS TOI MANU DIBANGO. J'ai pas les mots pour traduire toute ma tristesse. Tu as été un grand frère, une fierté pour le Cameroun et pour l'Afrique toute entière. Une immense perte ! RIP le Roi de la Makossa et Génie de la Saxo. YN pic.twitter.com/XRJAeVLdiF — YOUSSOU NDOUR (@YoussouNdourSN) March 24, 2020

Le ministre de la culture Franck Riester a, quant lui, rendu hommage à la générosité et au talent sans frontière de Manu Dibango.

Le monde de la musique perd l'une de ses légendes. La générosité et le talent de Manu Dibango ne connaissaient pas de frontières. Chaque fois qu'il montait sur scène, il se donnait sans retenue à son public pour le faire vibrer d'émotion. Je pense à sa famille et à ses proches. pic.twitter.com/iukPixkhIR — Franck Riester (@franckriester) March 24, 2020

L'animateur Nikos Aliagas, comme le journaliste sportif Didier Roustan, partagent aussi leur tristesse, se souvenant de son rire «ravageur et communicatif».

Quelle tristesse... #RIPManuDibango





Coronavirus : le saxophoniste Manu Dibango est mort, annonce sa famille https://t.co/o0QSZw6T7u via @franceinfo — Nikos Aliagas (@nikosaliagas) March 24, 2020

Le grand Manu..sa gentillesse et son rire communicatif, ravageur, et absolu.. quelle tristesse.. https://t.co/C2jC9AfleA — DidierRoustan (@DidierRoustan) March 24, 2020

Sur BFMTV, André Manoukian a expliqué que Manu Dibango était «le papa de tous les musiciens», ajoutant «qu'il avait toujours eu une longueur d'avance sur les autres». Le journaliste et ex-présentateur du journal télévisé, Bruno Masure, n'a pas manqué non plus de saluer cet homme «qui (respirait) la joie de vivre».

Au XXème siècle, grâce à Hervé Bourges, j'ai eu le privilège de côtoyer Manu #Dibango : l'expression " il respire la joie de vivre " a été crée pour cet homme éternellement joyeux ! RIP — bruno masure (@BrunoMasure) March 24, 2020

Du côté des anonymes, l'émotion est également forte. Ils sont nombreux à saluer l'artiste en utilisant une foule de surnoms. Papy groove, Papa, vieux père, Pépé Manu. Autant de sobriquets qui témoignent de la popularité et de la proximité de ce saxophoniste de légende avec son public. Un homme qui a su toucher toutes les générations.

À toi VIEUX PÈRE... Je ressens une peine immense pour ton départ.



Repose en paix Cher #Manu_Dibango @ManuDibango_Off pic.twitter.com/NGyVEeF41c — Cédric.Bi (@cedricjr016) March 24, 2020