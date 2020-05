«Chromatica» : le nouvel album de Lady Gaga sortira le 29 mai

Annoncée le 10 avril, la sortie de son nouvel album avait été repoussée en raison du Covid-19. Pour le plus grand bonheur de ses «Little Monsters», Lady Gaga a annoncé ce mercredi que «Chromatica» serait finalement dévoilé le 29 mai.

La star américaine, interprète de «Stupid Love», a fait part de la nouvelle sur ses réseaux sociaux.

La maison de disque a précisé dans un communiqué que «Lady Gaga renoue avec les sonorités pop dance qui ont fait son succès avec «The Fame» puis «Born This Way». «Cet album, résolument dansant, puise dans les sonorités 90’s, la Chicago House, et même dans les années 1980, à l’image du premier single Stupid Love», peut-on lire.

The journey continues. You can officially join me on #Chromatica on May 29. https://t.co/GjJUC3PRWz pic.twitter.com/VFIcMw2JE4

— Lady Gaga (@ladygaga) May 6, 2020