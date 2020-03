Coronavirus, en direct : Emmanuel Macron en visite à l'hôpital militaire de campagne à Mulhouse

Le coronavirus à l'origine de la maladie nommée «Covid-19» et parti de la ville chinoise de Wuhan, s'est désormais répandu sur toute la planète. On dénombre 1.100 morts en France.

> L'épidémie a déjà fait près de 20.000 morts à travers le monde

> Le dernier bilan en France fait état de 1.100 morts

> Les déplacements sont réduits partout en France jusqu'à nouvel ordre

> Le bilan en Espagne dépasse désormais celui de la Chine avec 3.434 morts

18h28

Deux personnes âgées testées positives au coronavirus sont mortes à Moscou, ont annoncé mercredi les autorités sanitaires de la capitale russe, qui n'ont toutefois pas précisé à ce stade la cause exacte de ces décès.

"Il était confirmé que les patients, âgés de 88 et 73 ans, avaient une pneumonie" et des "pathologies concomitantes", a indiqué dans un communiqué la cellule de crise du département de la santé de la ville de Moscou.

Pour le moment, aucune mort directement liée au coronavirus n'a été officiellement confirmée en Russie, où 658 cas de contamination sont recensés selon le dernier bilan des autorités sanitaires.

18h11

Les économies du groupe des vingt pays les plus industrialisés (G20) devraient être dans l'ensemble en récession cette année en raison de la pandémie liée au coronavirus, a indiqué mercredi l'agence de notation financière Moody's.

Réunis, ces pays devraient subir une contraction de 0,5% de leur Produit intérieur brut, dont -1,4% pour la France. Aux Etats-Unis, elle sera de -2% et dans la zone euro de -2,2%. La Chine devrait croître de 3,3%, un rythme très faible pour ce pays.

17h47

Emmanuel Macron est arrivé mercredi après-midi à l’hôpital militaire de campagne de Mulhouse, installé cette semaine sur le parking d'un centre hospitalier de la ville submergé par les victimes du coronavirus, dans le Grand Est particulièrement touché par l'épidémie.

Arrivé vers 17h30, le chef de l'Etat a aussitôt enfilé un masque avant d'entamer une visite d'environ trois heures, durant laquelle il échangera avec les principaux acteurs de la gestion de la crise -- élus, personnel hospitalier de l’hôpital de Mulhouse -.

Cet ensemble de tentes grises et son équipe d'une centaine de soignants peut traiter simultanément 30 patients. Déjà 10 malades y sont hospitalisés.

17h31

La vice-présidente du gouvernement espagnol Carmen Calvo a été testée positive au coronavirus. Elle avait été hospitalisées la semaine dernière.

17h25

Quelque 71% des habitants des pays membres du riche G7 ont déjà été touchés financièrement par la crise du coronavirus ou s'attendent à l'être, selon une étude du cabinet Kantar publiée mardi.

Réalisée en ligne du 19 au 21 mars auprès de 1.000 personnes dans chaque pays (Canada, France, Allemagne, Japon, Italie, Grande-Bretagne, États-Unis), l'étude fait également apparaître que 82% des habitants sont préoccupés par la santé de leurs proches avant la leur (73%). Et 86% sont préoccupés pour la santé de leur pays en général.

Sur l'impact financier, les plus touchés sont en Italie (82%), pays européen le plus dévasté par l'épidémie, et où les mesures de confinement ont commencé à être mises en place dès le 23 février dans le nord du pays. Ceux qui se disent le moins impactés sont en Allemagne (58%).

16h57

L'aéroport d'Orly sera temporairement fermé à partir du 31 mars, a annoncé la direction.

16h48

Plus de 3 milliards de personnes au total dans le monde ont été appelées à se confiner, selon un décompte de l'AFP.

16h33

Quatre nouveaux médecins italiens sont morts du Covid-19, portant le total de médecins victimes à 29. Plus de 5.000 membres du personnel médical ont été contaminés, selon l'association italienne des médecins.

16h19

Le coronavirus aurait survécu sur certaines surfaces du paquebot Diamon Princess durant 17 jours, a annoncé le Center for Deases Control américain. Près de 700 personnes avaient été infectées sur ce paquebot placé en quarantaine début février sur les côtes du Japon.

16h16

Le Bundestag a adopté mercredi des mesures globales d'un montant proche de 1.100 milliards d'euros destinées à permettre à la première économie européenne de faire face aux conséquences de la pandémie de nouveau coronavirus.

Les députés, dispersés aux quatre coins de l'hémicycle, ont notamment approuvé de nouveaux emprunts à hauteur de 156 milliards d'euros pour soutenir entreprises, salariés et système de santé, ainsi que des centaines de milliards de garanties pour les prêts bancaires aux entreprises.

16h13

Près de 1 policier sur 200 aurait été contamine par le coronavirus à New York, selon le New York Times.

15h57

La garde des Sceaux Nicole Belloubet a présenté mercredi plusieurs mesures d'exception pour la justice dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, afin de "simplifier" les procédures et de permettre la libération de "5.000 à 6.000" détenus des prisons françaises.

"Il faudra préserver les droits et la sécurité de nos concitoyens et concentrer l'activité judiciaire sur les cas les plus graves", a déclaré le Premier ministre Edouard Philippe lors du compte-rendu du Conseil des ministres.

15h42

La pandémie de Covid-19 "menace l'humanité entière", a affirmé mercredi le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, en lançant un "Plan de réponse humanitaire mondial" s'étendant jusqu'à décembre, assorti d'un appel à des dons à hauteur de 2 milliards de dollars.

L'objectif de ce plan "vise à nous permettre de combattre le virus dans les pays les plus pauvres au monde et répondre aux besoins des personnes les plus vulnérables, notamment les femmes et les enfants, les personnes âgées, les handicapés et les malades chroniques", a précisé le chef de l'ONU dans une déclaration vidéo.

15h04

La porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye a indiqué mercredi que l'exécutif annoncerait "dans les prochains jours" sa décision sur une éventuelle prolongation du confinement en France, après l'avis du conseil scientifique suggérant "au moins six semaines" au total.

"Nous considérons que le confinement devra durer le temps qui sera nécessaire. Nous annoncerons dans les prochains jours la manière dont nous entendons mettre en oeuvre les recommandations du Conseil scientifique" de l'exécutif sur le Covid-19, a déclaré la porte-parole à l'issue du Conseil des ministres. Le confinement a débuté le 17 mars.

14h52

Cinq plaintes contre des membres du gouvernement visant leur gestion de l'épidémie de Covid-19 ont été reçues par la Cour de justice de la République (CJR), a-t-on appris mercredi de source judiciaire.

Ces plaintes, déposées soit par des particuliers non-malades, soit par des associations, visent le Premier ministre Edouard Philippe et soit l'ex-ministre de la Santé Agnès Buzyn, soit son successeur actuellement en poste Olivier Véran.

La CJR est la seule instance habilitée en France à juger des actes commis par des membres du gouvernement dans l'exercice de leurs fonctions.

Les plaignants accusent ces membres du gouvernement, selon les cas, de mise en danger de la vie d'autrui, d'homicide involontaire, de non-assistance à personne en danger ou de s'être abstenus de prendre à temps des mesures pour endiguer l'épidémie, selon la source judiciaire.

14H28

Prévu du 4 mai au 10 juillet, le procès des attentats de janvier 2015 aura lieu à une date ultérieure, a annoncé le parquet antiterroriste.

14h00

«C'est un effort long auquel nous allons tous ensemble faire face», a assuré mercredi le Premier ministre, Edouard Philippe, à l'issue d'un Conseil des ministres au cours duquel 25 ordonnances, un record historique, ont été adoptées dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire.

«C'est l'urgence sanitaire qui anime tous les esprits aujourd'hui, mais c'est aussi, et ce sera de plus en plus, un choc économique, un choc social: nous ne sommes qu'au début de la crise», a prévenu le chef du gouvernement.

Edouard Philippe : "Notre pays est désormais juridiquement armé pour organiser l'état d'urgence sanitaire que la situation impose" pic.twitter.com/WtxPnnnVAb — CNEWS (@CNEWS) March 25, 2020

13h32

Confronté à la progression de l'épidémie de Covid-19, l'Iran s'apprête à interdire, d'ici à vendredi, la circulation entre les villes du pays, selon des déclarations faites mercredi par des responsables à Téhéran.

"Les nouveaux voyages seront interdits, sortir des villes sera interdit", a déclaré le porte-parole du gouvernement Ali Rabii sur ses comptes Telegram et Twitter après que le président Hassan Rohani eut annoncé la mise en oeuvre imminente de "mesures difficiles" pour la population.

Le gouvernement avait jusqu'ici refusé d'imposer des mesures de confinement ou de quarantaine, comme l'on fait de nombreux autres pays, affirmant notamment que cela risquait de provoquer un désastre pour une économie fragilisée par les sanctions américaines.

13h31

Les dirigeants de neuf pays européens, dont le Français Emmanuel Macron et l'Italien Giuseppe Conte, ont appelé à la création de corona bonds, dans une lettre adressée mercredi au président du Conseil européen Charles Michel.

"Nous devons travailler à un instrument de dette commun émis par une institution européenne pour lever des fonds sur le marché (...) au profit de tous les États membres (...) pour faire face aux dommages causés par le coronavirus", écrivent les dirigeants, dans un courrier obtenu par l'AFP.

12h56

Les transports en commun de la région parisienne vont être fortement réduits à partir de jeudi avec notamment la fermeture d'une cinquantaine de stations de métro et l'arrêt des métros et RER à 22H00, ont indiqué mercredi Ile-de-France Mobilités, la RATP et la SNCF.

"L'objectif (...) demeure de maintenir un service de transport pour toute l'Ile-de-France afin de permettre aux personnes en ayant strictement la nécessité de se déplacer", malgré le confinement de la population, ont-ils expliqué à l'AFP.

"La priorité (est) de mettre en oeuvre prioritairement tous les transports nécessaires pour les personnels des établissements de santé et autres activités devant être maintenues", ont-ils souligné.

A partir de jeudi, métro et RER seront ouverts de 06H00 à 22H00. Une cinquantaine de stations --comme Alésia, Bourse, Campo Formio ou Pernety-- seront fermées "afin de concentrer le personnel disponible dans les stations principales".

Les lignes de bus et tramways de la RATP dans Paris et la proche couronne continueront de fonctionner jusqu'à la fin de service, tandis que des bus de substitution remplaceront le RER après 22H00.

11h55

La Mali en guerre a annoncé mercredi ses deux premiers cas confirmés de coronavirus, sur deux Maliens rentrés de France mi-mars.

Le Mali figurait parmi les rares pays d'Afrique à ne pas avoir officiellement déclaré de cas alors que les sept voisins de ce pays sans frontière maritime l'avaient fait.

L'apparition de la maladie y est un motif de préoccupation particulière.

11h52

Le prince Charles, héritier de la couronne britannique, a été testé positif au nouveau coronavirus et présente de légers symptômes, ont annoncé mercredi ses services.

Agé de 71 ans, le fils d'Elizabeth II "reste en bonne santé" à l'exception de ces symptômes, a assuré Clarence House dans un communiqué.

11h45

Le nombre de morts en Espagne dus à la pandémie de Covid-19 a dépassé mercredi celui de la Chine continentale avec 3.434 morts, selon les chiffres publiés par les autorités.

En une journée, 738 personnes sont mortes en Espagne, une très forte accélération par rapport aux 514 morts recensés entre lundi et mardi. Seule l'Italie compte désormais plus de décès dus au coronavirus dans le monde.

La Chine, où est apparu le virus, a dénombré jusqu'ici 3.281 morts.

L'Espagne, où le nombre de cas confirmés a encore progressé d'environ 20% à 47.610, est soumis depuis le 14 mars à un confinement général qui doit être prolongé jusqu'au 11 avril.

Le gouvernement, qui a averti le pays que cette semaine serait "difficile" et espère atteindre bientôt le pic de l'épidémie, s'est refusé jusqu'ici à prendre des mesures plus drastiques comme un arrêt de toute activité économique non essentielle comme l'a fait l'Italie.

10h54

L'Iran annonce 143 nouveaux décès, pour un bilan officiel de plus de 2.000 morts.

10h30

Emmanuel Macron a adressé un message pour saluer l'engagement des caissières et des caissiers qui continuent de travailler. Le chef de l'Etat promet également «un effort sans précédent pour produire masques et gels».

Merci Madame. C'est grâce à vous et vos collègues que nous pouvons, tous ensemble, lutter contre le COVID-19. Pour assurer votre sécurité, le pays s’engage dans un effort sans précédent pour produire masques et gels. https://t.co/pYjpZDZhca — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 25, 2020

09h58

Le Parlement britannique s'apprête à fermer ses portes mercredi soir pour près d'un mois, les députés étant renvoyés chez eux une semaine plus tôt que prévu pour la pause de Pâques en raison de la pandémie de nouveau coronavirus.

09h37

La filière française de la pêche, désormais à l'arrêt en raison des risques liés à l'épidémie de Covid-19 et aux manques de débouchés pour ses produits, a besoin du soutien de l'Etat, a affirmé mercredi le président du Comité régional des pêches de Bretagne, Olivier Le Nézet.

09h31

Le syndicat Unsa Police a appelé les policiers à ne pas effectuer de contrôles sur le respect des règles de confinement pour endiguer la propagation du Covid-19 en l'absence de moyens de protection.

09h18

La Bourse de Paris ouvre en hausse de 2,29% à 4.339,71 points.

09h05

Le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) Martin Hirsch a lancé un appel à la réquisition de personnels soignants et à une «reconnaissance», peut-être sous forme de primes, pour l'effort «surhumain» des personnels, mercredi sur franceinfo.

«Aujourd'hui j'ai besoin de quatre assurances fortes», a-t-il déclaré alors que les hôpitaux de l'AP-HP ont dépassé le seuil de 1.600 malades hospitalisés. «La première c'est que je puisse, face à chaque malade grave, mettre un respirateur. Je ne veux pas qu'on connaisse les difficultés qu'on a connues sur les masques sur les respirateurs qui permettent de sauver des vies».

«La deuxième chose : on a besoin de tout le personnel, qu'il soit volontaire, ou qu'on fasse appel à la réquisition, et mon troisième point, je n'en parle que rarement, mais on a aujourd'hui des soignants qui font des efforts qu'on peut qualifier simplement de surhumains, il faut qu'on ait les assurances qu'ils auront la reconnaissance. Je ne sais pas si c'est des primes, c'est moral, et c'est pour le moral des troupes», a-t-il poursuivi.

«Et puis quatrième chose: c'est les médicaments. Il faut qu'entre les industriels, les pouvoirs publics et nous, on ait les assurances qu'on ne soit pas en manque de médicaments».

08h37

Le président iranien Hassan Rohani a laissé entrevoir mercredi un durcissement de la réponse de Téhéran face à l'épidémie de Covid-19, annonçant la mise en oeuvre proche de "nouvelles restrictions", "difficiles" pour la population.

08h37

Une policière de 23 ans a été grièvement blessée à la tête mardi à Beauvais (Oise) par un jet de projectile lors d'un contrôle lié au confinement, a-t-on appris mercredi de sources concordantes.

08h06

Le nombre de contaminations par le nouveau coronavirus officiellement recensées en Afrique du Sud a effectué un nouveau bond, avec 709 cas contre 554 la veille, a annoncé le ministre de la Santé Zweli Mkhize.

07h00

Les mesures de confinement pour lutter contre le coronavirus ont permis une nette amélioration de la qualité de l'air dans l'agglomération parisienne dès la première semaine, selon un premier bilan d'Airparif publié mercredi.

Sur la semaine du 16 au 20 mars, comparé à d'autres mois de mars, Airparif a relevé «une amélioration de la qualité de l’air de l’ordre de 20 à 30% dans l'agglomération parisienne, consécutive à une baisse des émissions de plus de 60% pour les oxydes d’azote», selon un communiqué.

06h54

Le chef de la majorité républicaine au Sénat américain a annoncé mercredi être parvenu à un accord sur un plan «historique» de 2.000 milliards de dollars avec les démocrates et la Maison Blanche pour relancer la première économie mondiale, durement frappée par la pandémie de coronavirus.

06h45

Les ventes d'armes à feu se sont envolées aux Etats-Unis ces deux dernières semaines sous l'effet de la pandémie de coronavirus, beaucoup d'Américains amassant armes et munitions pour se prémunir contre d'hypothétiques émeutes.

06h12

La Ligne nationale de football américain a demandé aux 32 franchises qui la composent de fermer toutes les installations de l'équipe, afin d'intensifier les efforts pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus.

03h31

Alors que les Guadeloupéens entament leur deuxième semaine de confinement pour freiner la propagation du Covid-19, préfet de la Guadeloupe a instauré un couvre-feu dans les communes de Sainte-Anne, Pointe-à-Pitre et Les Abymes mardi, a-t-on appris auprès de la préfecture.

«Tout déplacement entre 20h et 5h» est interdit dans ces trois communes, «à la demande des maires» concernés, indique la Préfecture dans un communiqué.

03h03

Les autorités californiennes ont exhorté les jeunes à respecter les consignes de sécurité contre le nouveau coronavirus après la mort d'un adolescent près de Los Angeles, première victime connue du Covid-19 sur le sol américain.

02h08

Le Panama entre «en quarantaine totale et obligatoire» mercredi matin, afin de freiner la propagation de l'épidémie de coronavirus, a annoncé le président Laurentino Cortizo.

01h44

L'Uruguay a fermé ses frontières aux étrangers, hormis certaines exceptions, et en a interdit les sorties pour faire du tourisme, ont annoncé mardi les autorités du petit pays sud-américain dans le cadre de la lutte contre le coronavirus.

00h08

Un premier cas de coronavirus a été détecté sur un sans-papier placé en rétention aux Etats-Unis, a déclaré mardi la police migratoire, alors que les appels à libérer les migrants se multiplient. Le malade est un Mexicain de 31 ans détenu à Hackensack dans le New Jersey. Il a été placé en quarantaine et les admissions dans ce centre de rétention ont été suspendues, selon un communiqué de la police migratoire (ICE).

00h02

Près de «40.000 masques chirurgicaux» stockés au centre spatial guyanais (CSG) de Kourou en Guyane ont été volés, a indiqué mardi soir à l'AFP le procureur de la République de Cayenne, confirmant une information du site Guyaweb.