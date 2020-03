Coronavirus, en direct : le directeur de l'AP-HP lance un appel à l'aide

Le coronavirus à l'origine de la maladie nommée «Covid-19» et parti de la ville chinoise de Wuhan, s'est désormais répandu sur toute la planète. On dénombre 1.100 morts en France.

> L'épidémie a déjà fait plus de 18.000 morts à travers le monde

> Le dernier bilan en France fait état de 1.100 morts

> Les déplacements sont réduits partout en France jusqu'à nouvel ordre

> Les Jeux Olympiques de Tokyo ont été reportés d'un an

09h37

La filière française de la pêche, désormais à l'arrêt en raison des risques liés à l'épidémie de Covid-19 et aux manques de débouchés pour ses produits, a besoin du soutien de l'Etat, a affirmé mercredi le président du Comité régional des pêches de Bretagne, Olivier Le Nézet.

09h31

Le syndicat Unsa Police a appelé les policiers à ne pas effectuer de contrôles sur le respect des règles de confinement pour endiguer la propagation du Covid-19 en l'absence de moyens de protection.

09h18

La Bourse de Paris ouvre en hausse de 2,29% à 4.339,71 points.

09h05

Le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) Martin Hirsch a lancé un appel à la réquisition de personnels soignants et à une «reconnaissance», peut-être sous forme de primes, pour l'effort «surhumain» des personnels, mercredi sur franceinfo.

«Aujourd'hui j'ai besoin de quatre assurances fortes», a-t-il déclaré alors que les hôpitaux de l'AP-HP ont dépassé le seuil de 1.600 malades hospitalisés. «La première c'est que je puisse, face à chaque malade grave, mettre un respirateur. Je ne veux pas qu'on connaisse les difficultés qu'on a connues sur les masques sur les respirateurs qui permettent de sauver des vies».

«La deuxième chose : on a besoin de tout le personnel, qu'il soit volontaire, ou qu'on fasse appel à la réquisition, et mon troisième point, je n'en parle que rarement, mais on a aujourd'hui des soignants qui font des efforts qu'on peut qualifier simplement de surhumains, il faut qu'on ait les assurances qu'ils auront la reconnaissance. Je ne sais pas si c'est des primes, c'est moral, et c'est pour le moral des troupes», a-t-il poursuivi.

«Et puis quatrième chose: c'est les médicaments. Il faut qu'entre les industriels, les pouvoirs publics et nous, on ait les assurances qu'on ne soit pas en manque de médicaments».

08h37

Le président iranien Hassan Rohani a laissé entrevoir mercredi un durcissement de la réponse de Téhéran face à l'épidémie de Covid-19, annonçant la mise en oeuvre proche de "nouvelles restrictions", "difficiles" pour la population.

08h37

Une policière de 23 ans a été grièvement blessée à la tête mardi à Beauvais (Oise) par un jet de projectile lors d'un contrôle lié au confinement, a-t-on appris mercredi de sources concordantes.

08h06

Le nombre de contaminations par le nouveau coronavirus officiellement recensées en Afrique du Sud a effectué un nouveau bond, avec 709 cas contre 554 la veille, a annoncé le ministre de la Santé Zweli Mkhize.

07h00

Les mesures de confinement pour lutter contre le coronavirus ont permis une nette amélioration de la qualité de l'air dans l'agglomération parisienne dès la première semaine, selon un premier bilan d'Airparif publié mercredi.

Sur la semaine du 16 au 20 mars, comparé à d'autres mois de mars, Airparif a relevé «une amélioration de la qualité de l’air de l’ordre de 20 à 30% dans l'agglomération parisienne, consécutive à une baisse des émissions de plus de 60% pour les oxydes d’azote», selon un communiqué.

06h54

Le chef de la majorité républicaine au Sénat américain a annoncé mercredi être parvenu à un accord sur un plan «historique» de 2.000 milliards de dollars avec les démocrates et la Maison Blanche pour relancer la première économie mondiale, durement frappée par la pandémie de coronavirus.

06h45

Les ventes d'armes à feu se sont envolées aux Etats-Unis ces deux dernières semaines sous l'effet de la pandémie de coronavirus, beaucoup d'Américains amassant armes et munitions pour se prémunir contre d'hypothétiques émeutes.

06h12

La Ligne nationale de football américain a demandé aux 32 franchises qui la composent de fermer toutes les installations de l'équipe, afin d'intensifier les efforts pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus.

03h31

Alors que les Guadeloupéens entament leur deuxième semaine de confinement pour freiner la propagation du Covid-19, préfet de la Guadeloupe a instauré un couvre-feu dans les communes de Sainte-Anne, Pointe-à-Pitre et Les Abymes mardi, a-t-on appris auprès de la préfecture.

«Tout déplacement entre 20h et 5h» est interdit dans ces trois communes, «à la demande des maires» concernés, indique la Préfecture dans un communiqué.

03h03

Les autorités californiennes ont exhorté les jeunes à respecter les consignes de sécurité contre le nouveau coronavirus après la mort d'un adolescent près de Los Angeles, première victime connue du Covid-19 sur le sol américain.

02h08

Le Panama entre «en quarantaine totale et obligatoire» mercredi matin, afin de freiner la propagation de l'épidémie de coronavirus, a annoncé le président Laurentino Cortizo.

01h44

L'Uruguay a fermé ses frontières aux étrangers, hormis certaines exceptions, et en a interdit les sorties pour faire du tourisme, ont annoncé mardi les autorités du petit pays sud-américain dans le cadre de la lutte contre le coronavirus.

00h08

Un premier cas de coronavirus a été détecté sur un sans-papier placé en rétention aux Etats-Unis, a déclaré mardi la police migratoire, alors que les appels à libérer les migrants se multiplient. Le malade est un Mexicain de 31 ans détenu à Hackensack dans le New Jersey. Il a été placé en quarantaine et les admissions dans ce centre de rétention ont été suspendues, selon un communiqué de la police migratoire (ICE).

00h02

Près de «40.000 masques chirurgicaux» stockés au centre spatial guyanais (CSG) de Kourou en Guyane ont été volés, a indiqué mardi soir à l'AFP le procureur de la République de Cayenne, confirmant une information du site Guyaweb.