Lady Gaga reporte la sortie de son album «Chromatica»

Ce fut une décision «incroyablement difficile» à prendre pour elle. Alors que la pandémie de coronavirus se répand partout dans le monde, Lady Gaga a préféré reporter la sortie de son album «Chromatica» prévue le 10 avril.

La star américaine, interprète de «Stupid Love», a annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux, expliquant qu’une nouvelle date de sortie serait dévoilée prochainement.

«Même si je crois que l'art est l'une des choses les plus fortes, nous devons avant tout nous apporter de la joie et du réconfort pendant des moments comme celui-ci. Cela ne me semble pas approprié de sortir cet album avec tout ce qui se passe pendant cette pandémie mondiale», a-t-elle écrit sur Twitter.

Outre ce sixième album qui doit donc rester dans les tiroirs pour le moment, sa tournée connaît également quelques bouleversements. Ses concerts programmés à Las Vegas du 30 avril au 11 mai ont été reportés. Lady Gaga qui avait par ailleurs prévu une surprise au festival Coachella, en Californie, doit revoir ses plans puisque le rendez-vous musical a été décalé à octobre. Ses dates estivales sont quant à elles maintenues jusqu’à nouvel ordre.

Après avoir rappelé que l’attention en cette période trouble «se porte sur la fourniture d’équipements médicaux essentiels aux professionnels de la santé, sur l’assistance aux enfants qui dépendent des écoles publiques pour les repas et (sur l’aide destinée à) ceux qui seront financièrement affectés par cette pandémie», Lady Gaga a fait part de son amour à ses «Little monsters» et les a invités à rester chez eux.

«Je sais que vous allez être déçus, probablement en colère et triste. Mais je sais aussi qu'en tant que fan base… en tant que famille… nous sommes forts, nous aimons et nous comportons comme de gentils punks, a développé l’héroïne du film «A star is born». Je vous demande donc de rester bienveillants en ces temps difficiles. Je veux que nous puissions danser ensemble, transpirer ensemble, nous embrasser et nous enlacer quand l’album sortira, afin d’en faire la célébration la plus explosive de tous les temps.»