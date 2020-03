Prévue au mois de mai, la Nuit européenne des musées est reportée au 14 novembre

Prévue initialement le 16 mai prochain, la 16e éditions de la Nuit européenne des musées est repoussée au 14 novembre 2020.

Le Ministère de la Culture a pris cette décision au regard de la situation sanitaire actuelle, invoquant le «manque de visibilité sur la sortie de la crise dans l'ensemble des pays européens concernés».

Pour le gouvernement, le choix d'une date à l'automne permettra non seulement d'inclure des scolaires à la programmation avec l'opération nationale «La classe, l'oeuvre ! », mais aussi à tous les musées participants «d'ajuster leur programme d'animations conçues spécifiquement pour la manifestation». Pour rappel, chaque année, les musées participant à l'opération, ouvrent leurs portes gratuitement au public dès la tombée de la nuit et ce, jusqu'aux environs de minuit.

Une édition 2019 couronnée de succès

En 2019, plus de 1200 musées en France et 3200 au total dans une trentaine de pays européens, avaient participé à l'opération. Plus de deux millions de personnes s'étaient alors rendus dans les musées de l'Hexagone. Parmi ces visiteurs, quelques 16 000 curieux s'étaient rendus au Louvre et près de 8000 personnes au Centre Pompidou.

Franck Riester s'était alors félicité du succès renouvelé de l'opération, témoignant «de l'engouement des publics pour la richesse des collections».