Jumanji : Next Level sort uniquement en VOD en avril à cause du confinement

A situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles. «Jumanji : Next Level», qui devait sortir en vidéo début avril, ne sera disponible, dans un premier temps, qu'en achat dématérialisé (VOD) et en location.

En effet, les versions physiques en DVD, Bluray ou Bluray 4K vont rester dans les cartons quelques semaines, et la situation ne reviendra sûrement à la normale qu'à l'issue de la période de confinement.

A partir du 2 avril, le film sera en premier lieu proposé à la location sur toutes les plate-formes habituelles (CanalVOD, myTF1, Filmo, SFR…) et la version VOD débarquera quant à elle le 8 avril.

La bande d'acteurs à nouveau réunie

Un peu moins de cinq mois après la sortie en salles (le 13 décembre), il est temps de faire la rencontre du casting quatre étoiles de ce film d'action familial, qui lorgne aussi vers la comédie. A la tête de la bande, composée de Jack Black, Kevin Hart ou encore Karen Gillan, on trouve toujours le colossal Dwayne Johnson. Musculeusement drôle, l'ancien catcheur fait plus que jamais sensation, avec son regard "intense", dans cette suite du film sorti en 2017, où quatre lycéens se retrouvaient projetés dans un jeu vidéo, dans le corps de leurs avatars.

Privés de DVD ou de Bluray, les amateurs ne seront pas privés de bonus, puisque de multiples ajouts ont été prévus par la production.

Sur les plate-formes, on trouvera notamment : une interview des acteurs sur leur implication dans le projet Jumanji, une autre centrée sur les personnages et avatars du film et enfin un bêtisier, dont vous pouvez avoir un avant-goût ci-dessous.

Des contenus exclusifs

Enfin, nous avons aussi la chance de pouvoir vous présenter deux vidéos plus exclusives, qui détaillent deux scènes très spectaculaires du film, à savoir le fameux pont aux mandrills, entièrement réalisés en 3D, et la poursuite dans le désert, elle aussi incroyable en terme d'effets spéciaux.

A sa sortie, en décembre dernier, quelques jours avant Star Wars IX, Jumanji : Next Level avait cartonné en salles, ce qui lui avait permis d'amasser un total de 796,6 millions de dollars de recettes, faisant de lui le 10e plus gros succès de 2019.

Jumanji : Next Level, éd. Sony Pictures, de Jake Kasdan, 2h04