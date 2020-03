Confinement : La Comédie Française lancera sa web télé dès lundi

Pour faire face à la fermeture contrainte des salles de spectacles et de la maison de Molière en particulier, la Comédie Française lancera, dès Lundi 30 mars, sa chaîne en ligne. Une démarche inédite dans l’histoire de la maison.

Depuis plusieurs jours, les grandes institutions se mobilisent pour poursuivre leurs missions culturelles en ligne, entre visites virtuelles et programmes spéciaux. Le Français passe à son tour à l’action et inaugurera lundi 30 mars, à 16 h, sa web télé éphémère. Baptisée La Comédie continue !, cette chaîne, une première pour le Français, sera disponible tous les jours sur le site de la Comédie Française ainsi que sur sa page Facebook.

« Nos confinements obligés mais salutaires ont de quoi désespérer le technicien dont la « patte » inemployée ne peut se télé-transporter aussi bien que le comédien tellement habitué à la proximité folle de ses partenaires et à la présence du public. C'est pour répondre à ce manque croissant, pour garder un lien avec le public et pour tenter de mettre du sens et de la légèreté dans cette épreuve dont la violence sourde nous sidère, que nous mettons en place cette web télé, chaque jour, de 16 h jusqu’à la fin de soirée », a ainsi expliqué dans un communiqué Eric Ruf, administrateur général du Français.

Des levers de rideaux quotidiens en ligne

Pour maintenir le lien avec le public, et comme un pied de nez à cette vie au ralenti, the show must go on. Deux levers de rideaux seront ainsi proposés, tous les jours, aux heures habituelles des représentations, à 18 h 30 et à 20 h 30.

En première partie de soirée, le public pourra découvrir, de chez lui, des portraits d’acteurs, des spectacles jeune public ainsi que des seuls-en-scène ou des pièces courtes.

Les grands spectacles de la Troupe mais aussi les spectacles musicaux, ou encore les films de la collection « La Comédie-Française fait son cinéma » seront, quant à eux, diffusés à partir de 20 H 30 et suivi de surprises et d’interviews d’acteurs.

Ce sera également l’occasion pour le Français d’ouvrir ses archives puisque chaque spectacle, donné depuis quarante ans maintenant, bénéficie d'une captation d'archivage et d’un montage. « Cette collection recèle des trésors connus ou inconnus que nous voulons partager dans ces moments exceptionnels », note l’Institution. Parmi eux, les internautes pourront découvrir des mises en scène historiques, à l’instar de « Bérénice » de Racine montée par Klaus Michael Grüber, ou de « La Vie de Galilée» de Brecht, mise en scène par Antoine Vitez, comme des production plus récentes.

Du 30 mars au 5 avril, les spectateurs en ligne pourront, entre autres, redécouvrir « Le Misanthrope » de Molière, monté par Clément Hervieu-Léger en 2014, « L’hôtel du libre-échange » de Georges Feydeau, mis en scène par Isabelle Nanty en 2017, ou encore « Les Trois sœurs » d’Anton Tchekhov, dirigé par Alain Françon en 2011.

Les comédiens de la troupe joueront les animateurs

Pour aller plus loin, toute la troupe du Français s’est mobilisée pour concocter quatre heures de programme inédit journaliers à travers des rendez-vous fixes. Sans compter que les comédiens et comédiennes de la troupe donneront de leur personne. Quotidiennement, l’un d’entre eux endossera le rôle de présentateur pour animer ces rendez-vous inventifs. Serge Bagdassarian, Claire de la rüe de Can, Hervé Pierre, Elsa Lepoivre, Benjamin Lavernhe, Denis Podalydès et Clément Hervieu-Léger ouvriront le bal au fil de cette première semaine de programmation.

Au total, une dizaine de formats inédits, originaux et spécialement imaginés par la troupe attendront tous les publics, des plus jeunes aux adultes. Au programme : cinq minutes de poésie seront proposées tous les jours à l’occasion de « Les 4h de Ragueneau », poète, pâtissier et comédien de la troupe de Molière ayant inspiré le personnage de Cyrano à Edmond Rostand.

Pour soutenir les futurs bacheliers en cette période, le Français signe également avec « Les comédiens repassent le bac », un programme destiné aux lycéens (16 H 05).

Les acteurs parleront aussi aux plus jeunes, à travers des lectures de contes (17 h) et devoileront leurs petits secrets entre alexandrin préféré et cuisine de l’acteur, à 18 h à l’occasion du rendez-vous « Le foyer des comédiens ».

Avec cette inititive, les comédiens de la troupe n'auront finalement presque jamais été aussi proches de leur public.