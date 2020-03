Coronavirus : Liam Gallagher veut reformer Oasis pour un concert exceptionnel

Va-t-on de nouveau entendre les notes de Wonderwall jouées par ceux qui les ont écrites il y a plus de 25 ans ? Liam Gallagher, l'ancien chanteur du groupe Oasis, a fait appel à son frère ennemi Noel pour tenter de se reformer, dans le cadre d'un concert caritatif pour lutter contre le coronavirus.

Les deux hommes, connus pour avoir une relation difficile, avaient fait imploser le groupe en 2009 après une violente dispute. Ils ont ensuite continué leur chemin séparément avec des carrières solo. La brouille est telle que dix ans plus tard, à l'été 2019, Liam Gallagher assurait qu'il «n'avait pas besoin» que le groupe se reforme, se décrivant comme toujours «très énervé» de leur séparation.

Mais la maladie et la crise sanitaire qui touchent le Royaume-Uni et le monde entier ces dernières semaines pourraient changer les choses. «J'EXIGE une réunion d'Oasis après cela, et tout l'argent récolté ira au National Health Service (NHS, le système de santé public britannique, ndlr). Allez, tu sais, comme nous étions», a écrit sur Twitter le cadet de la fratrie.

S'il a lancé plusieurs appels de ce type, son aîné n'a pas encore répondu. Et au vu de leurs relations tumultueuses, il est possible qu'il ne le fasse pas, malgré l'enthousiasme des fans sur les réseaux sociaux. «Le concert d'Oasis pour récolter de l'argent pour le NHS aura lieu, avec ou sans Noel Gallagher. Cela ne sera pas la même chose mais croyez moi, cela vous rendra fou comme vous l'étiez avant», a assuré Liam le 26 mars face au silence de son frère. Mais s'il atteint son but, nul doute que les places pour le concert vont s'arracher dans le monde entier.