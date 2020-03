La playlist «spécial confinement» pour garder la pêche

Le bout du tunnel semble encore loin. Pour ne pas tomber dans la déprime et survivre à ce confinement, voici quelques morceaux à écouter matin, midi et soir, pour une bonne dose de bonne humeur. On chante, on danse, et on s'embrasse «avec les coudes».

«I will survive», Gloria Gaynor

Au grand dam des voisins, on reprend cet hymne à tue-tête sans oublier au passage de se laver les mains comme nous l'a rappelé dernièrement cette chère Gloria.

«Maldon», Zouk machine

«Nettoyer, balayer, astiquer, kaz la toujou penpan». C’est actuellement le refrain préféré des Français qui sont devenus les champions du monde des tâches ménagères et pour qui le balai est un partenaire particulier.

«Eyes of the tiger», Survivor

Tel Rocky Balboa, vous êtes prêts à monter sur le ring et à vaincre l’ennui. C’est parti pour une série de pompes et de squats face au miroir, bien décidés à mettre au tapis le Covid-19.

«Happy», Pharrell Williams

En attendant de danser dans la rue, on enfile sa plus belle tenue de soirée et on se lance dans un concours de limbo dans le salon. Seul, ça fonctionne aussi avec un peu d'imagination.

«Wake me up before you go-go», Wham !

Le tube incontournable pour un réveil du bon pied. Quelques pas-chassés et déhanchés jusqu'à la cafetière, et vous voilà motivés pour une journée de télétravail.

«Résiste», France Gall

«Résiste/Prouve que tu existes/Cherche ton bonheur partout, va/Refuse ce monde égoïste». Près de trente ans après sa sortie, ce morceau prend aujourd'hui tout son sens.

«J’irai où tu iras», Céline Dion

Une playlist sans Céline Dion, c’est comme un confinement sans papier toilette. Parfait pour se défouler sur un dancefloor improvisé pendant un apéroskype entre copines.

«Stayin’Alive», Bee Gees

C'est la question qui taraude en ce moment tous les parents au bord de la crise de nerfs assignés à résidence avec leurs enfants... pour une durée indéterminée. Courage, et gardez à l’esprit qu’en restant chez vous, vous sauvez des vies.

«C’est bon pour le moral», La compagnie créole

Vous errez en pyjama dans votre appartement comme un zombie dans «La nuit des morts-vivants» de Romero... C'est le moment de dégainer ce tube de survie, et d’aller applaudir le personnel soignant depuis votre fenêtre, en feignant une queue leu leu.