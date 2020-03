Auteur du tube «I love rock n’roll», Alan Merrill est mort du Covid-19

Auteur du tube «I love rock n’roll», le chanteur et guitariste américain Alan Merrill, 69 ans, est décédé du Covid-19. La chanteuse Joan Jett, qui avait repris cette chanson en 1982, lui a rendu hommage.

C’est la fille d’Alan Merrill qui a annoncé la triste nouvelle sur Facebook le dimanche 29 mars.

«Le coronavirus a emporté mon père ce matin. On m'a accordée deux minutes pour lui dire adieu avant que l'on ne me presse de partir. (…) Restez chez vous, et si ce n'est pas pour vous, faites-le pour les autres. Pour mon père. Ceci est bien réel», a-t-elle écrit.

Le chanteur du groupe The Arrows avait écrit le titre «I love rock n’roll» avec le guitariste Jake Hooker en 1975. Sept ans plus tard, ce titre a été popularisé grâce à la reprise de l’Américaine Joan Jett, accompagnée de sa formation The Blackhearts.

En apprenant la disparition d’Alan Merrill, la chanteuse a fait part de son émotion sur Twitter, lui souhaitant «un très beau voyage de l’autre côté».