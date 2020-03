Confinés, 45 artistes de la chanson française chantent «La tendresse» immortalisée par Bourvil

45 artistes de la chanson française ont entonnés ensemble «La tendresse», une vidéo devenue virale en quelques heures.

Cette idée de chanson commune (mais confinée) a été lancée par le jeune Valentin Vander, puis la vidéo a été montée, avec les moyens du bord, en une petite semaine avant d'atteindre son objectif : donner un peu d'espoir - et même de tendresse - à tous, touchés de loin ou de près par le Covid-19.

Ecrite par Noël Roux, composée par Hubert Giraud, «La tendresse» accéda au panthéon des chansons éternelles grâce à l'interprétation de Bourvil en 1963, avant d'être reprise maintes fois, notamment par Marie Laforêt et plus récemment les Kids United. Cette fois, 45 chanteurs, emmenés par Valentin Vander, reprennent, chacun chez soi ou dans son jardin, la célèbre chanson en français et même en italien et espagnol.

Si les musiciens de l'Orchestre National de France avaient déjà donné la chair de poule avec leur magistrale interprétation - confinée - du Boléro de Ravel, une fois encore, une oeuvre collective jaillit de cette période d'isolement forcé.

Pour les puristes, il y a toujours l'inoubliable interprétation de Bourvil :