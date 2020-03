Les rencontres du 9e art d'Aix, officiellement reportées, se délocalisent chez les amateurs de BD

Comme beaucoup de manifestations culturelles du pays qui ne sont pas annulées, le festival BD d'Aix - Rencontres du 9e art - est reporté. Néanmoins, ses organisateurs ont prévu du contenu alternatif très sympathique à suivre de chez soi.

Ce n'est pas parce que l'on est confiné qu'on doit faire entièrement une croix sur les «sorties» culturelles. Le site web des Rencontres du 9e art d'Aix-en-Provence a entièrement été repensé depuis le confinement pour faire de ces «rencontres» un autre évènement.

Tous les jours, l'équipe du festival (censé se dérouler durant les mois d'avril et mai) propose aux internautes ateliers, surprises, coloriages, découpages et jeux à imprimer pour les plus petits. Les adultes peuvent, eux, visiter des expos en ligne ou même participer à quelques séances cinématographiques.

Visites d'ateliers et journaux d'auteurs en confinement

La véritable originalité du site est de proposer des visites guidées d'ateliers d'auteurs. Des dessinateurs ouvrent ainsi leurs portes pour que les fans ou les curieux puissent apprécier leur travail. Mais aussi découvrir les «joies» du confinement quand on travaille à la maison, que les enfants mettent leurs nez dans les créations des artistes. Le festival promet «une tranche de vie au quotidien avec des liens pour aller plus loin».

© Eric Lambé / Bd_Aix

Autre originalité : les organisateurs ont donné carte blanche à Eric Lambé, fauve d'Or à Angoulême en 2017 pour «Paysage après la bataille», avec Philippe de Pierpont (Actes Sud BD). Le dessinateur livre ses états d'âme depuis sa Belgique natale dans «Coronavirus ou la vie au ralenti», son journal de confinement. Le festival annonce également quelques «tutos improbables» de l'auteur pour donner les «clés d'un confinement réussi». De quoi oublier un temps les angoisses du moment.

Steve Michiels, armé de son expérience de dessinateur de presse dans les journaux belges (et en France dans Fluide Glacial), plonge dans ses «cahiers de vacances pour la plage, la révolution et les dîners mondains», entre labyrinthe pour se libérer de ses angoisses, coloriages cocasses et exercice de géopolitique (niveau primaire, pour ne pas se mettre trop de pression).

© Steve Michiels / BD_Aix

Pas de date bloquée encore pour le festival dans sa version classique, mais les organisateurs souhaitent le maintenir.