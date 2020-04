Coronavirus : Les one man shows à voir en ligne, sans sortir de chez soi

Depuis le dimanche 15 mars, les salles de spectacle ont fermé leurs portes jusqu’à nouvel ordre. Pour faire face à cette situation et tenir le coup en période de confinement, il est possible de profiter de plusieurs spectacles d’humour directement depuis chez soi.

Diffusion gratuite, streaming, VOD, spectacle diffusé sur Netflix… de Kyan Khojandi à Fary en passant par Pierre-Emmanuel Barré, Dédo, Vérino, Haroun, les humoristes ne manqueront pas de remonter le moral.

le deuxième one man de KYAN KHOJANDI en intégralité sur la toile gratuitement

Nul besoin de présenter Kyan Khojandi. Auteur de trois spectacles, l’humoriste plus connu sous le pseudonyme de Le mec de Bref, avait fait le choix, en mars 2019, de mettre sur la toile son deuxième one man Pulsions, en intégralité et gratuitement. Un spectacle toujours disponible qui aborde avec brio toute les pulsions auxquelles l’humain est confronté : la vie, le sexe, la mort… Un show personnel, brillant et idéal pour une séance de rattrapage.

Pierre-Emmanuel Barré son dernier one man en streaming avec une participation libre

Pierre-Emmanuel Barré revisite de son côté en ligne le concept «du chapeau», qui consiste lors des scènes ouvertes à rémunérer la prestation d’un artiste en glissant le montant de son choix dans un chapeau. Le chroniqueur radio et télé, à l’humour grinçant, propose depuis décembre 2019 son dernier spectacle en streaming contre une participation libre - 5, 10, 15 euros - sur son site. Un spectacle mordant capté lors de ses dernières représentations au Grand Rex.

Haroun met à disposition son spectacle « Internet etc. » en accès libre et une foule de bonus au chapeau

Avec son humour intelligent et percutant, Haroun fait mouche et décrypte le monde avec esprit. Pour plonger dans son univers, l’humoriste propose sur son site pasquinade.fr de découvrir son dernier spectacle comme des pastilles vidéo gratuitement. Plusieurs épisodes sont également disponibles au chapeau. Et pour garder le lien avec le public, ce tchatcheur né lui permet même d’applaudir en ligne. A consulter sans l’ombre d’un doute.

Dédo partage son deuxième spectacle sur Youtube

Confinement oblige, le plus métalleux des humoristes a décidé « d'occuper le vide intersidéral de nos vies» en cette période, en proposant son second spectacle « Killing Joke» en intégralité sur la toile. Une information qui a déjà été partagée massivement sur les réseaux sociaux. Avec humour, il exhorte toutefois le public à venir le voir après le confinement, dès avril 2031.

Verino adapte son show en VOD spécialement pour le web

A chacun sa formule. Vérino a opté lui, il y a quelques mois, pour une distribution en VOD de sketchs issus de son spectacle. Jamais à court d’idées, le premier humoriste à avoir lancé sa propre plate-forme de VOD y présente quatre épisodes de 25 minutes autour notamment des enfants, du couple ou encore du divorce auxquels s’ajoutent un bonus et chaque samedi, à 11h, une vidéo Youtube sans montage. Une formule commercialisée 8,99 euros.

My Canal : Florence Foresti, Blanche Gardin, Paul Taylor en streaming ou Nora Hamzawi, Alex Lutz, Thomas VDB en VOD

Besoin de séances de rattrapage. De « Bonne nuit Blanche » à « Epilogue » de Florence Foresti en passant par « #franglais » de Paul Taylor, « Emmanuel » de Manu Payet, « Bon chien chien » de Thomas VDB, « Première consultation » d’Issa Doumbia ou encore Alex Lutz, Nora Hamzawi, Laurent Gerra... les spectacles de ces humoristes sont disponibles sur My Canal. Certains sont accessibles en VOD, d’autres en streaming pour les abonnés.

Fary présente «Hexagone» sur Netflix

Après avoir donné plus de 200 représentations de son deuxième spectacle «Hexagone», Fary s’est associé à Netflix et propose une version spécialement adaptée pour la plate-forme de ce spectacle, capté aux Bouffes du Nord. Cette diffusion a été conçue en deux parties, la première est disponible depuis le 12 mars. La seconde sera, quant à elle, diffusée à partir du 16 avril. L’occasion de plonger dans l’univers d’un styliste du rire qui aborde de son oeil affûté les questions liées à l'identité.