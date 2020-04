Le réalisateur Quentin Tarantino publie ses critiques de films

En période de confinement, certains cuisinent, lisent ou s’improvisent professeurs des écoles, d’autres, comme Quentin Tarantino, prennent la plume. Le réalisateur profite de cette parenthèse pour écrire les critiques des ses films préférés.

Des textes que les fans peuvent retrouver sur le site du New Beverley Cinema à Los Angeles, un établissement appartenant au cinéaste de 57 ans et qui a fermé ses portes pour une durée indéterminée, comme l’ensemble des salles de projection californiennes.

Alors qu’il vient d’être papa pour la première fois en février, Quentin Tarantino délaisse donc les couches et les biberons de temps en temps pour se consacrer à sa passion et faire part de ses coups de cœur en matière de 7e art.

Pour exemple, on retrouve les critiques de «Daisy Miller» (1974) de Peter Bogdanovich, de «Soul brothers of Kung Fu» (1977) de Hwa Yi Hung, de «Fatal Needles vs Fatal Fists» (1978), ou encore de «The lady in red» (1979) de Lewis Teague, avec Pamela Sue Martin et Robert Conrad.

On our site, Quentin Tarantino writes about martial arts star Wong Tao, director Lee Tso Nam, and their FATAL NEEDLES VS FATAL FISTS (1978): https://t.co/a7rdfSCSWb pic.twitter.com/vs1PmWnbdn — New Beverly Cinema (@newbeverly) March 28, 2020

Une sélection qui démontre l’intérêt de l’auteur de «Once upon a time… in Hollywood» et «Pulp Fiction» pour les adaptations de classiques, les films d’époque, d’arts martiaux et de cow-boy. Quentin Tarantino n'hésite pas à passer au scalpel le scénario, à revenir sur la technique et les mouvements de caméra, et distille de nombreuses références - parfois très pointues - sur l'histoire du cinéma.