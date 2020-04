L'exposition universelle prévue à partir d'octobre 2020 à Dubaï pourrait être reportée d'un an

Prévue initialement du 20 octobre 2020 au 10 avril 2021 à Dubaï, l'Exposition Universelle pourrait bien être reportée compte tenu de la crise sanitaire liée au Coronavirus.

Une réunion s'est tenue le 30 mars en présence du comité de pilotage de l'Exposition universelle, composé d'une trentaine de pays participants dont la France, et des représentants du Bureau international des Expositions (BIE).

Selon un communiqué émanant du Commissariat général du pavillon France, l'Hexagone s'est rallié à un consensus sur un éventuel report d'un an de l'évènement, «proposition responsable qui vise à préserver la santé et la sécurité de tous», selon Eric Linquer, président de la Cofrex (Compagnie Française des Expositions) et commissaire général du pavillon France. Cet évènement devait attirer dès octobre plus de 25 millions de visiteurs sur une durée de six mois. Pour que ce report soit voté, il faut maintenant attendre le consensus des deux-tiers des pays membres du BIE.

Un pavillon français en construction

La Cofrex entend néanmoins poursuivre la construction du pavillon français, large de 55 mètres, haut de 20 mètres et profond de 63 mètres.

Alors que le thème de l'Exposition Universelle a pour thème «Connecter les esprits, construire le futur», l'astronaute Thomas Pesquet et la cheffe pâtissière Jessica Préalpato avaient été sélectionnés pour parrainer le pavillon français.