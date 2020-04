Coronavirus : les escape books, une alternative ludique pour faire oublier le confinement à ses enfants

Les semaines de confinement se suivent pour les français. Comment s'échapper sans pour autant sortir de son salon ? Les «escape books» peuvent être une bonne alternative. Explication.

20 mètres carrés. Pas de quoi organiser une grande chasse aux trésors avec ses enfants. Impossible non plus de sortir puisque la crise sanitaire liée au coronavirus l'impose. La bonne idée ? Les «escape books», des livres qui permettent de choisir soi-même les actions de ses personnages. A partir de 8 ans jusqu'à 99 ans, ces ouvrages pourraient peut-être bien vous sauver vos week-ends de confinement et parfois, de solitude.

404 éditions propose toute une gamme d'aventures à mi-chemin entre les «livres dont vous êtes le héros» et les fameux «escape game» qui avaient le vent en poupe dans le monde entier jusqu'à ce que la crise sanitaire oblige ces établissement à fermer leurs portes.

Le principe est simple. Le livre plonge son lecteur dans un monde plus ou moins fantastique et un lieu duquel il faut s'échapper. Des énigmes vont ainsi s'imposer au héros-lecteur et selon ses choix, il pourra avancer dans l'histoire et peut-être parvenir à s'échapper.

Pour ceux qui ont la «chance» de cohabiter, certains ouvrages sont désormais accompagnés de modules de jeux de société qui permettent de disséminer dans son appartement des indices provenant de certains univers.

Tout a débuté avec «La tour de l'alchimiste», escape game que le jeune François Lévin a eu l'idée d'adapter en roman. Bingo. En mai 2016 paraissait alors sous la forme d'un livre de poche de 270 pages, le jeu alors à la mode. L'histoire est simple : dans un monde fantastique, le lecteur va devoir s'achapper d'une geôle de la Tour Saint-Jacques et échapper au fantôme de l'alchimiste Nicolas Flamel. Au vu du succès du livre, les éditions 404 lancent alors toute une collection de ces «escape books».

De nombreux univers au choix

Avec «Arsène Lupin et le collier de la reine Iahhotep» de Frédéric Dorne et David Chapoulet, l'enfant lecteur se glisse ainsi dans la peau du gentleman cambrioleur et se retrouve bloqué dans le musée qu'il souhaitait cambrioler. «La marque de Cthulhu» de Gautier Wendling et David Chapoulet plonge le lecteur (à partir de 13 ans) dans le monde de Lovecraft. Il va devoir affronter Cthulhu, le dieu ancien qui a tout simplement décidé de la fin du monde. Attention à ne pas mettre l'ouvrage entre les mains des moins de douze ans.

Les amateurs peuvent choisir pléthore d'univers : de «L'île aux mystères» à «Hôtel Mortel» en passant par «Le collège infernal» pour les plus jeunes, les éditions 404 risquent bien d'élargir un peu plus leur lectorat.