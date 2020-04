Pagny, Obispo et Lavoine signent un titre caritatif en soutien aux hôpitaux

Les trois amis et figures incontournables de la chanson française s’unissent pour récolter des fonds en faveur des hôpitaux de France. Ensemble, ils signent le titre « Pour les gens du secours », disponible ce jeudi 2 avril, à minuit.

Après Jean-Jacques Goldman ou Vanessa Paradis, qui ont chacun posté un titre de soutien au personnel hospitalier sur les réseaux sociaux, Marc Lavoine, Pascal Obispo et Florent Pagny se mobilisent. Le trio a concocté une chanson dont tous les fonds récoltés et l’intégralité des droits d’auteurs seront reversés à la Fédération Hospitalière de France, et à la Fondation des Hôpitaux de France. Un engagement personnel porté par l'association Le Collectif, qui œuvre pour les enfants hospitalisés.

A l’origine de ce projet, il y a en effet ce besoin de se sentir utile. De soutenir ceux qui se battent tous les jours pour la santé de leurs concitoyens. Rendez-vous est alors pris en ligne entre les trois hommes, amis de longue date, et tous passés par le siège rouge de «The Voice».

Depuis son lieu de confinement, chacun a mis sa pierre à l’édifice et enregistré sa partie. Marc Lavoine a signé notamment les paroles. Pascal Obispo a ensuite composé la mélodie, et Florent Pagny s’est associé au projet, les rejoignant pour l’interprétation.

Le titre issu de ce projet caritatif est à découvrir ce jeudi 2 mars au soir, dès minuit.