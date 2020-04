Confinement : Pénélope Bagieu dessine pour la Croix-Rouge française

La dessinatrice de BD Pénélope Bagieu s'est associée à la Croix-Rouge dans une campagne de sensibilisation à l'aide des personnes les plus isolées.

Chaque semaine, l'autrice de Sacrées sorcières livre gracieusement un dessin à la Croix-Rouge française qui le transforme ensuite en affiche téléchargeable sur son site. le but ? La placer dans son quartier ou sa cage d'escalier pour proposer son aide. Extrêmement suivie sur les réseaux sociaux et très populaire, la dessinatrice peut ainsi sensibiliser le plus grand nombre au sort des personnes seules, et notamment les personnes âgées, alors que le confinement a été décidé par le gouvernement français.

L'affiche réalisée chaque semaine par Pénélope Bagieu donne ainsi des idées d'action afin d'aider des voisins isolés ou vulnérables. Téléphoner, déposer un panier de courses à une personne âgée ou encore partager un peu de joie ou de musique avec ses voisins, proposer de l'aide en laissant un mot dans l'ascenseur, sont des gestes simples qui peuvent s'avérer très utiles et réconfortants.

Pour aller plus loin

Sur le site de la Croix-Rouge, on peut ensuite aller plus loin si on veut aider au sein d'une organisation. Des associations de proximité comme Voisins solidaires et des adresses de plate-formes solidaires téléchargeables sur son smartphone, comme Mes voisins.fr, Smiile ou encore Allovoisins y sont renseignées, tout comme les modalités pour s'inscrire.