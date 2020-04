Coronavirus : le dessinateur Juan Giménez (Méta-Barons) est décédé à l'âge de 76 ans

Un nouveau tribut payé à la pandémie de coronavirus. Dans la nuit de jeudi à vendredi 3 avril, le célèbre dessinateur de la série BD «La Caste des Métas-Barons», l'Argentin Juan Giménez s'est éteint, emporté par les complications dûes au Covid - 19, à l'âge de 76 ans.

Ce sont les éditions Glénat, son éditeur historique en France, qui ont annoncé la nouvelle, vendredi matin, de sa disparition à Mendoza, dans son pays natal l'Argentine.

Bien connu des amateurs de 9eme art français, Juan Giménez, comme beaucoup d'autres dessinateurs attirés par la Fantasy et la science-fiction, a été séduit par les travaux du français Moebius, qui l'ont poussé à tenter sa chance en Europe, au début des années 1980. Après son premier album «L'Etoile Noire», déjà chez Glénat, le virtuose - autodidacte - du dessin collabore au film culte «Heavy Metal», en y intégrant l'un de ses héros, Harry Canyon.

Mais pour le grand public, c'est bien évidemment sa rencontre avec un autre artiste à l'imagination débordante, le franco-chilien Alejandro Jodorowsky, qui va le propulser sur le devant de la scène. En 1992, les deux hommes s'associent pour entamer la série de science-fiction «La Caste des Méta-Barons», qui se déroule dans le même univers que «L'Incal», BD culte de «Jodo» et Moebius. Publié chez Les Humanoïdes associés, il tiendra les lecteurs en haleine durant 8 albums et un hors-série, de 1992 à 2004.

Avec son style réaliste qui devait devenir sa marque de fabrique, il a ainsi marqué les amateurs avec ses représentations séduisantes et criantes de réalisme de vaisseaux spatiaux et de technologie futuriste, jusqu'à recevoir les honneurs d'une exposition - fait rare à l'époque pour le 9eme art - au Centre Pompidou, à Paris, en 1997.

Il avait depuis quelques années réduit fortement ses activités, publiant toutefois en 2015, chez Glénat, un album très personnel dans un univers Héroïc Fantasy, «Moi, Dragon», aux dessins pleins de vie.

De nombreux hommages lui ont été rendu sur les réseaux sociaux.

We learned this evening that Argentine illustrator Juan Gimenez, a frequent Heavy Metal contributor, has died, an apparent victim of the COVID-19 virus. Rest in peace, Maestro. #gimenez #juangimenez pic.twitter.com/fOhUVfByAm

— Heavy Metal Magazine (@HeavyMetalInk) April 3, 2020