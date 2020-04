Réveil en musique, concert enregistré à la maison, … l'Orchestre de Paris dévoile de nouveaux rendez-vous

Après déjà trois semaines, le confinement se poursuit jusqu'à nouvel ordre. Afin d’y faire face et abreuver les mélomanes de tous âges, l'Orchestre de Paris lance de nouveaux rendez-vous originaux.

Entre réveils musicaux, concert enregistré depuis chez eux par les musiciens de l'Orchestre de Paris, et suggestions pour les plus jeunes, la musique classique continue de vivre sur la toile et les réseaux.

Les mercredis de la Philharmonie, de la musique du matin au soir

Le mercredi tout est permis. Et l’Orchestre de Paris compte bien passer la journée avec le public. Du matin au soir, l’institution a concocté un programme plein de surprises. A commencer par un réveil musical, dès 10h30 en donnant rendez-vous aux mélomanes sur les réseaux sociaux, avec le hashtag #RéveilEnMusique. L’occasion d'entamer la journée en écoutant les plus beaux extraits de répétitions de l’Orchestre de Paris, dont un apperçu a déjà été donné sur Twitter.

Jour des enfants oblige, les plus jeunes seront également au centre de l’attention à partir de 16 h 30, à travers une programmation dédiée mêlant concert filmé pour jeune public, jeux de culture musicale et contenus pédagogiques.

Pour finir en beauté, chaque mercredi soir, un concert de l’Orchestre de Paris, extrait des archives de la Philharmonie de Paris, sera exceptionnellement remis en ligne sur la plateforme live de la Philharmonie, pour une durée de 24h.

Un grand concert enregistré par les musiciens depuis chez eux

Les musiciens de l’Orchestre de Paris continuent de faire leurs gammes. Ils se sont ainsi enregistrés face caméra, depuis leur lieu de confinement, pour interpréter une œuvre incontournable du répertoire classique : la version de Luciano Berio de « An die Musik » de Franz Schubert. Cette dernière a fait l’objet d’un montage vidéo inédit qui sera dévoilé lundi 13 avril sur la chaîne Youtube de L’Orchestre de Paris et les réseaux sociaux.

La saison prochaine dévoilée en pastille vidéo

Parce que la vie ne s’arrête pas complètement, les musiciens de la formation parisienne dévoileront le programme de la saison prochaine le 16 avril. Un format original a été imaginé pour l’occasion avec des pastille vidéo « Une minute, un musicien, une œuvre ».

Du contenu pédagogique pour les plus jeunes

Et pour donner le goût de la musique classique aux plus jeunes, ils pourront suivre le petit personnage animé de Monsieur Onde, qui dispose d’un site dédié. Sans oublier de découvrir les instruments d’un orchestre symphonique en vidéo grâce partir aux musiciens et musiciennes de l’orchestre de Paris.