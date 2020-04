Guérie, la chanteuse Marianne Faithfull a quitté l'hôpital après avoir contracté le Covid-19

La chanteuse britannique Marianne Faithfull, âgée de 73 ans, est restée plus de trois semaines dans un hôpital londonien après avoir été testée positive au Covid-19. Guérie, elle est sortie mercredi, et a tenu à remercier les soignants.

«Nous sommes vraiment heureux d'annoncer que Marianne est sortie de l'hôpital (ce mercredi 22 avril), vingt-deux jours après avoir été admise avec des symptômes de Covid-19. Elle va poursuivre sa convalescence à Londres. (...) Marianne est très reconnaissante à tout le personnel du NHS (service de santé britannique, ndlr) qui lui a sans aucun doute sauvé la vie», pouvait-on lire sur le compte officiel Twitter de la star.

Ces nouvelles rassurantes ont soulagé les fans de Marianne Faithfull, ainsi que ses proches inquiets eux aussi de son état de santé de ces dernières semaines.

Marianne thanks you all for your kind messages of concern which have meant a great deal through what is a such a difficult time for so many. She is also very grateful to all the NHS staff who cared for her at the hospital and, without doubt, saved her life.

