Avec Espion, un podcast pour comprendre les vrais dessous du Bureau des Légendes

Quelle est la part de vérité dans le Bureau des Légendes ? Comment travaillent les «légendes» de la DGSE dans la vie réelle ? Comment se passe vraiment un retour au pays après une mission ? Tant de questions qui peuvent se poser après le visionnage de la série de Canal +, qui fait son retour pour sa saison 5 le 6 avril. Espion, une vie sous légendes, est un podcast qui tente d'y répondre.

Mathieu Kassovitz, Mathieu Amalric, Sara Giraudeau, ou encore Florence Loiret-Caille, qui jouent dans la série, participent à ces six épisodes audios, aux côtés de chercheurs et spécialistes du renseignement ou de la lutte anti-terroristes. L'ambition est de passer en revue tous les plans de la vie d'un «clandestin» en mission pour la DGSE. Le premier épisode concerne ainsi le recrutement, le profil et l'entraînement des ceux qui deviendront les «légendes».

Viennent ensuite les missions de terrain, la vie de clandestin au quotidien, le retour à l'ordinaire. Ces point essentiels dans la vie de la DGSE sont donc décryptés, après avoir été mis en avant par la série depuis sa création. Pour rappel, le Bureau des Légendes débutait sa première saison avec le retour en France de Guillaume Debailly (Mathieu Kassovitz) après une mission de clandestin en Syrie, et la formation d'une jeune légende, Marina Loiseau (Sara Giraudeau).

Le podcast vient donc compléter la série qui, si elle se veut réaliste, répond forcément à des obligations de fiction. Les acteurs ajoutent par exemple leur vision de leur personnage, en quoi ils se différencient de ces derniers, ce qui ajoute une nouvelle ligne de compréhension, alors que le Bureau des Légendes tire officiellement sa révérance à la fin de cette cinquième saison.

Espion, une vie sous légende, disponible sur myCanal, Dailymotion, Youtube, iTunes, Spotify...

Le Bureau des Légendes, saison 5, à partir du 6 avril à 21h sur Canal+ et sur myCANAL