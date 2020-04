Confinement : comment le chanteur et musicien anglais James Righton garde le moral

Pour faire face à l’épidémie de coronavirus, un seul mot d’ordre : rester chez soi. Et les personnalités sont elles aussi assignées à résidence. Le musicien et chanteur anglais James Righton, ex-leader des Klaxons et mari de l’actrice Keira Knightley, donne ses conseils pour survivre au confinement.

Alors que son tout premier album solo, «The Performer», est sorti le 20 mars, le Britannique est actuellement confiné à Londres avec sa femme et ses deux enfants. Il avoue profiter de ce temps en famille pour «cuisiner et pratiquer le yoga avec sa fille».

La musique pour se réveiller du bon pied ?

Electric Light Orchestra. Il y a quelque chose dans leur musique qui me fait penser aux journées ensoleillées, au bord de l’océan en Californie. C’est amusant quand on y pense puisque ce groupe est originaire de Birmingham. Une ville grise et industrielle au milieu de l’Angleterre, et très proche d’où je viens.

L’activité pour rester en forme ?

La cuisine. Je passe beaucoup de temps derrière les fourneaux en ce moment. C’est moi le chef à la maison. Tous les plats que je prépare sont à base de pâtes. C’est bon et réconfortant.

La lecture pour s’évader ?

«Le monde d’hier – Souvenirs d’un Européen», l’autobiographie de l’écrivain Stefan Sweig.

Le plat pour se nourrir avec plaisir ?

Le chocolat ! Je me suis assuré d'avoir acheté une montagne de chocolats Lindt avant le confinement. Sans cela, ces semaines auraient été beaucoup trop longues.

Le film ou la série pour faire passer le temps ?

La série «Les Soprano». J’ai fini de regarder tous les épisodes récemment. Cela m’a occupé pendant des mois, mais c’est vraiment bien. Vous partez pour un vrai voyage avec Tony et tous les personnages. C’est long et savoureux, parfait pour cette quarantaine.

La petite habitude pour tenir au quotidien ?

Le yoga ou la danse cosmique avec ma fille.

Le coup de téléphone favori pour rester en contact ?

J’appelle surtout ma merveilleuse belle-mère. Elle profite du confinement pour apprendre l’espagnol. Un bon moyen d’occuper ses journées.

Un compte Instagram/Twitter/Facebook à suivre pour survivre ?

Principalement les comptes de mes amis. C’est sympa de voir ce que chacun fait pendant cette période. On a l’impression d’être tous ensemble, embarqués dans le même bateau !