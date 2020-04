Confinement : Le cirque du soleil dévoile le meilleur de ses spectacles en ligne

Alors que les salles de spectacles ont fermé leurs portes et que les compagnies sont au chômage technique, elles sont nombreuses à maintenir le lien avec le public grâce à la Toile. Parmi elles, le Cirque du soleil, via sa nouvelle plate-forme numérique Cirqueconnect, propose entre autres de visionner gratuitement le meilleur de ses spectacles sur le net.

Mêlant prouesses physiques, décors incroyables et imagination débordante, la compagnie, créée au Canada en 1984 par Guy La liberté et Daniel Gauthier, a souhaité « continuer à répandre la joie, même de loin, directement dans nos maisons » souligne-t-elle sur sa nouvelle plate-forme.

Elle partage ainsi, le vendredi, des programmes spéciaux de soixante minutes, qui plongent au cœur de leurs époustouflantes productions à l’instar de «Kurios», « O » , « Luzia » ou encore « Volta » et « Bazzar ». Ces vidéos d'une heure, aux numéros à couper le souffle, restent en ligne pour des séances de rattrapage.

We are only half an hour away from our next #CirqueConnect special! Hope you will join us: https://t.co/MCv4jWrutl pic.twitter.com/r8L76r3jh2

— Cirque du Soleil (@Cirque) April 3, 2020