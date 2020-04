Coronavirus : la liste des films repoussés en raison de l'épidémie

Si elle impacte le tourisme, l’épidémie du coronavirus a aussi des conséquences sur l’industrie du cinéma. Certains studios et distributeurs ont annoncé le report de films attendus en salle dans les semaines à venir. Et la liste s'allonge de jour en jour.

«Top Gun : Maverick», de Joseph Kosinski

La suite très attendue du film culte « Top Gun» a été reportée par la Paramount. Initialement programmé dans les salles le 20 juillet, ce second volet, toujours campé par Tom Cruise, sera finalement dévoilé le 23 décembre 2020. Une date qui n’a certainement pas été choisie au hasard, et devrait assurer une belle visibilité à ces nouvelles aventures juste avant Noël.

I know many of you have waited 34 years. Unfortunately, it will be a little longer. Top Gun: Maverick will fly this December. Stay safe, everyone. — Tom Cruise (@TomCruise) April 2, 2020

«Petit pays», d'Eric Barbier

Tout comme «Police» d'Anne Fontaine avec Omar Sy et Virginie Efira qui est reporté au 6 mai, l'adaptation du livre multiprimé de Gaël Faye ne sera pas diffusé le 18 mars comme prévu. Les fans devront encore attendre quelques semaines voire quelques mois pour découvrir cette histoire poignante et bouleversante.

«Divorce Club», de Michaël Youn

Récompensé du Gradn Prix au Festival de l'Alpe d'Huez en janvier, cette comédie qui devait sortir le 25 mars, est elle aussi victime du coronavirus. Alors que l'avant-première devait se tenir ce lundi 16 mars à Paris, on ne connaît pas la nouvelle date de sortie.

«Mulan», de Niki Caro

Aussi attendue que le nouveau James Bond, cette adaptation en prises de vues réelles du dessin-animé de Disney ne sera finalement pas programmée à partir du 25 mars dans les salles de cinéma en France. Alors que la première mondiale a eu lieu le 9 mars à Los Angeles, la réalisatrice Niki Caro a tenu à faire parvenir un message aux fans sur Twitter pour expliquer ce report. «Mulan» est finalement programmé au 24 juillet.

A message from Mulan Director, Niki Caro. pic.twitter.com/0L3VzAfaeB — Mulan (@DisneysMulan) March 12, 2020

«Les nouveaux mutants», de Josh Boone

Le sort s'acharne sur le spin-off de «X-Men». Alors qu'il accuse déjà un retard de deux ans sur sa date initiale de sortie, «Les nouveaux mutants», maintes fois repoussé, connaît une nouvelle annulation. Le film de Josh Boone avec notamment Maisie Williams, héroïne de la série «Game of Thrones» et qui devait sortir le 3 avril restera dans les cartons en raison du coronavirus.

«Fast and Furious 9», de Justin Lin

«À notre famille de Fast fans du monde entier, nous ressentons toute l’anticipation et l’amour que vous portez à ce nouveau volet de la saga. C’est pourquoi il est très difficile de vous annoncer que nous sommes contraints de décaler sa date de sortie. Il est devenu clair que tous nos fans venus des quatre coins du monde ne pourront pas voir le film au mois de mai. Nous déplaçons la date de sortie à avril 2021, et plus précisément au 2 avril 2021 en Amérique du nord. Nous sommes conscients que devoir attendre aussi longtemps est source de désappointement, mais la sécurité de tous est notre considération principale». C'est par ces mots que la production a fait part du report du film d'action avec Vin Diesel du 20 mai 2020 au mois d'avril 2021.

«Sans un bruit 2», de John Krasinski

Les studios Paramount et le réalisateur John Krasinski ont également annoncé le report du thriller d'épouvante avec Emily Blunt qui était prévu le 18 mars dans l'Hexagone. Aucune date de sortie n'a pour l'instant été confirmée.

«Miss», de Ruben Alves

Prévu initialement le 11 mars, la comédie «Miss» sera finalement dévoilée le 23 septembre 2020. En accord avec les producteurs du film, Zazi Films, Chapka Films et Marvelous Productions, Warner Bros. France a décidé de reporter la sortie du film, qui brosse le portrait d’une jeune jomme qui rêve de devenir miss France, pour «lui donner toutes les chances de rencontrer son public».

#MissLeFilm de Ruben Alves est décalé au 23 septembre. pic.twitter.com/p6G95HWrni — Warner Bros France (@warnerbrosfr) March 3, 2020

«Mourir peut attendre», de Cary Joji Fukunaga

Les fans de l’agent 007 devront encore patienter quelques temps avant de découvrir le 25e opus des aventures de James Bond. «Mourir peut attendre» qui signe les adieux de Daniel Craig au célèbre espion britannique, a été repoussé d’avril à novembre après «une évaluation approfondie du marché mondial des salles de cinéma». Alors que la première mondiale devait se tenir le 31 mars à Londres, le film événement est annoncé le 12 novembre au Royaume-Uni et le 25 novembre aux Etats-Unis. Reste à connaître la date notamment pour la France.

MGM, Universal and Bond producers, Michael G. Wilson and Barbara Broccoli, announced today that after careful consideration and thorough evaluation of the global theatrical marketplace, the release of NO TIME TO DIE will be postponed until November 2020. pic.twitter.com/a9h1RP5OKd — James Bond (@007) March 4, 2020

«La daronne», de Jean-Paul Salomé

Dans la nouvelle réalisation de Jean-Paul Salomé, Isabelle Huppert incarnera une interprète judiciaire franco-arabe embarquée dans un trafic de drogue. Selon le synopsis, cette Patience Portefeux est «50% flic, 50% dealeuse, 100% pure». Annoncée pour le 25 mars, cette comédie policière sera dévoilée «à une date ultérieure», selon le distributeur Le Pacte.

«Pinocchio», de Matteo Garonne

Le Pacte a également annoncé le report de «Pinocchio», adaptation du conte en live-action avec Roberto Benigni dans la peau de Gepetto, sans pour autant confirmer une nouvelle date de sortie. «Reporter les sorties de «Pinocchio» de Matteo Garonne et de «La Daronne» de Jean-Paul Salomé a été un choix difficile et douloureux. Il a été pris en accord avec tous les partenaires de ces deux films. Mais comme distributeur, notre seule ressource est la salle, puisque la piraterie a tué la vidéo qui autrefois pouvait rattraper un échec en salle», a expliqué le producteur et président du Pacte, Jean Labadie, sur Twitter.

En complément de notre communiqué hier après-midi, nous souhaitions clarifier certaines choses : pic.twitter.com/gTGq1OA8N0 — Le Pacte (@Le_Pacte) March 7, 2020

«Brutus Vs César», de Kheiron

Face à ce grand chambardement concernant le calendrier, le réalisateur et humoriste Kheiron ne manque pas d’humour, précisant dans un message sur Twitter et Instragram qu’il a toujours eu «du pif sur les dates de sorties de (mes) films» et que pour son prochain long-métrage «Brutus Vs César», reporté du 1er avril au 1er juillet, «il va pleuvoir des sauterelles».

«Pierre Lapin 2 : panique en ville», de Will Gluck

Pierre, Béa, Thomas et tous les lapins de cette suite devaient débarquer sur les écrans le 8 avril. Mais ils resteront au chaud, dans leur terrier, jusqu’au mois d’août 2020 pour cause de coronavirus. Une information confirmée par les studios Sony Pictures.

Suite au report mondial de la sortie de Pierre Lapin 2 : Panique en ville,



Sony Pictures Entertainment France annonce que le film sortira dans les salles de cinéma françaises en août 2020.



La date exacte sera communiquée prochainement. pic.twitter.com/VDpp8RUuJZ — Sony Pictures France (@SonyPicturesFr) March 11, 2020

«A cœur battant», de Keren Ben Rafael

Même sentence pour le film de Keren Ben Rafael qui devait être présenté le 15 avril avant d’être repoussé au 2 septembre. «Avec le renforcement des mesures prises pour lutter contre le coronavirus, Keren Ben Rafael (qui vit en Israël) sera dans l'impossibilité de se rendre en France afin d'assurer la promotion du film. Condor Distribution préfère donc reporter la sortie du film à une période plus propice aux déplacements, pour permettre à Keren Ben Rafael d'accompagner son film dans vos salles et auprès de la presse», a précisé le distributeur dans un communiqué officiel.

«Rocks», de Sarah Gavron

En raison de salles de cinéma qui commencent à fermer, le distributeur Haut et Court a choisi de décaler de deux mois la sortie de «Rocks» qui relate le parcours d’une adolescente de 15 ans qui essaie d’échapper aux services sociaux après la disparition de sa mère. Le public français pourra découvrir ce drame britannique le 17 juin 2020.