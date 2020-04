Disney+ dévoile le catalogue de sa plate-forme de streaming

Pour concurrencer Netflix et Amazon Prime, Disney lance sa plate-forme de streaming Disney+ le mardi 7 avril à minuit. Le service de SVOD (vidéo à la demande par abonnement) avait vu sa sortie en France repoussée en raison de la pandémie de coronavirus.

La firme aux grandes oreilles a dévoilé son catalogue qui proposera une sélection de plus de 500 long-métrages, 300 séries, documentaires issus de l'univers Disney. Le service sera accessible par une formule d'abonnement, mensuelle (à 6,99 €) ou annuelle (à 69, 99 €). Il figurera également dans l'offre Série Limitée de Canal +

Les grands classiques

Les familles pourront voir (ou revoir) les grands classiques Disney, tels que Mary Poppins ou James à la pêche géante. La plate-forme proposera 500 films, parmi lesquels on retrouvera les dessins animés cultes Cendrillon, Bambi, Merlin l'enchanteur, les 101 Dalmatiens... et leurs suites. Certains des dessins animés récents, comme la Reine des neiges ou Vaïana, seront également disponibles à partir de la fin du mois de mars.

LES FILMS PIXAR

Disney+ proposera près de soixante films Pixar, tels que Toy Story 3, Le monde de Dory, Là-haut ou encore la série documentaire Pixar en vrai dans laquelle des vrais personnages Pixar se retrouvent plongés dans le monde réel.

DES SERIES ET DES CONTENUS ORIGINAUX

Le catalogue de Disney+ permettra de choisir parmi 300 séries, parmi lesquelles le public pourra découvrir 26 nouvelles créations Disney Originals. Ce sera l'occasion de revoir d'anciennes séries animées, comme la Bande à Picsou, Kim Possible et la Cour de Récré. Ou encore les séries phares Disney Chanel des ados, Hannah Montana, Violetta et Phénomène Raven. Disney+ présentera aussi des contenus inédits, développés spécialement pour la plate-forme. Ce sera par exemple le cas avec Il était une fois les Imagineers, les visionnaires Disney, qui dévoilera les coulisses des grandes attractions des parcs à thème ou encore La Belle et le clochard, la version Live du dessin animéde de 1955.

LES marvel

Propriétaire de Marvel, Disney+ proposera la collection de films des Avengers : Captain America, Iron-Man, Thor ou les X-Men... ainsi que les séries Marvel sur l'univers des Avengers et Spider-Man.

LES STAR WARS

Les fans de Luke Skywalker pourront visionner les 7 premiers films Star Wars, et les séries dérivées de l'univers, telles que la nouvelle création Disney+ Originals, The Mandalorian.

des documentaires

Le service proposera des documentaires de National Geographic comme l'Oscar du meilleur documentaire Free solo, ou le documentaire écologique Avant le déluge.

En attendant le lancement, la plate-forme renvoie pour l'heure à un compte à rebours.