Journées européennes des métiers d'art : le château de Versailles met en valeur ses artisans

Comme tous les rendez-vous culturels du Vieux Continent, les Journées européennes des métiers d'art ont été annulées pour cause de pandémie. Mais certains sites comme le château de Versailles proposent tout de même aux internautes de découvrir les savoir-faire de ces artisans hors norme, qui ne recevront pas de visites cette année.

La demeure du Roi Soleil, à l'histoire pluricentenaire, n'allait pas rester inactive, même lestée de ses millions de visiteurs pour cause de coronavirus.

Malgré l'annulation des Journées européennes des métiers d'art, qui devaient avoir lieu du 3 au 13 avril dans près de 2200 sites (dont plus de mille en France) partout en Europe - l'édition 2019 a rassemblé 1 million de visiteurs - le château de Versailles tient à rendre hommage aux multiples artisans des métiers d'art qui travaillent en collaboration avec lui, du doreur au tapissier en passant par le peintre ou le jardinier.

Et puisque les amoureux de patrimoine et de savoir-faire traditionnel ne pourront se rendre directement au coeur des ateliers et à la rencontre des professionnels, l'ancien palais royal leur propose grâce aux réseaux sociaux d'accéder aux coulisses de Versailles.

Se joignant à l'opération #JEMAchezmoi, mis en place pour cette 14eme édition pour s'adapter au confinement, les comptes Instagram, Facebook et Twitter du site des Yvelines mettent ainsi en lumière ces pratiques traditionnelles au travers de vidéos, reportages photos inédits, quizz ou encore défis.

Toute cette semaine, le château de Versailles célèbre les journées européennes des métiers d'art avec le hashtag #JEMAchezmoi. L'occasion de découvrir ces mains en or qui font vivre Versailles (doreur, ébéniste, tapissier, jardinier, fontainier...). #UnJourUnMétier pic.twitter.com/ZBAPWyLEHd — Chateau de Versailles (@CVersailles) April 5, 2020

Un métier d'art est ainsi présenté chaque jour, avec la possibilité pour les internautes de poser leurs questions à l'artisan qui sera là pour présenter son univers. Alors que le doreur était au centre de l'attention lundi 6, ce sera au tour du tapissier de dévoiler ses secrets et techniques le mardi 7 avril, suivi du jardinier le mercredi, du restaurateur de sculpture le jeudi, le fontainier le vendredi, l'ebéniste le samedi, pour finir dimanche avec le peintre.

Au centre du dispositif, sur Facebook et Twitter, le château de Versailles propose aussi de plonger au coeur de la restauration d'un des bijoux du site royal, la Chapelle royale, qui mobilise tout le savoir-faire français en la matière : maîtres verriers, maîtres charpentiers, tailleurs de pierre...Tous les matins à 9h, les passionnés et néophytes pourront découvrir une vidéo inédite en lien avec le chantier.

Par ailleurs, les #JEMAchezmoi offrent aussi la possibilité de se changer un peu les idées en cette période de confinement, par la découverte des restaurations majeures du château de Versailles, comme le bassin de Latone ou le fameux cabinet de la Méridienne.

Les journées européennes des métiers d'art, jusqu'au 13 avril, #JEMAchezmoi, @chateauversailles (Instagram/Facebook), @CVersailles (Twitter).