Le ministère de la Culture crée une cellule d'accompagnement aux festivals 2020

Le ministère de la Culture a créé ce lundi une cellule d'accompagnement dédiée aux festivals prévus en 2020, pour faire face à la crise du Covid-19, au moment où les grandes manifestations culturelles estivales restent dans l’incertitude.

«Devant les nombreuses incertitudes créées par la crise sanitaire et l'hétérogénéité des situations et des souhaits de chaque festival, Franck Riester, ministre de la Culture, souhaite apporter un accompagnement au cas par cas aux organisateurs», a indiqué le ministère dans un communiqué.

«En effet, si certains souhaitent déjà pouvoir annuler leur édition 2020, d'autres pour qui le confinement ne crée pas de retard dans la préparation de leur édition, souhaitent attendre l'évolution de la situation», précise le texte.

#CP @franckriester crée une cellule d'accompagnement des festivals 2020 pour faire face à la crise sanitaire du #Covid19



Activée dès ce lundi, cette cellule d'accompagnement est accessible via l'adresse électronique [email protected], et le restera jusqu’à la fin de la crise sanitaire.

«C'est une porte d'entrée qui coordonnera les réponses pratiques et juridiques avec les différentes directions du ministère, ses opérateurs et les directions régionales des affaires culturelles (Drac)», a précisé le ministère à l'AFP.

Des Eurockéennes, l'un des plus grands rendez-vous de musique de France (2-4 juillet) au Festival d'Avignon, le plus célèbre festival de théâtre au monde (3-23 juillet), de nombreuses manifestations d'été sont dans le flou, et pourraient être menacées d'annulation si la crise sanitaire perdurait. Ils sont pour le moment maintenus jusqu'à nouvel ordre, alors qu'à l'étranger de nombreux festivals ont été d'ores et déjà annulés comme celui de Glastonbury. Le 73eFestival de Cannes, qui devait se tenir du 12 au 23 mai a, quant à lui, été reporté. Aucune annulation n’a pour l'instant été annoncée.