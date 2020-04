Avec les soignants de l’AP-HP, France Culture lance une web radio pour les malades atteints du Covid-19

Afin d’accompagner les patients touchés par le Covid-19 et hospitalisés, France Culture a conçu une web radio baptisée «Culture et compagnie». Une offre mise en place grâce à l’aide des équipes de l’AP-HP.

Sur une idée de Michèle Levy-Soussan, responsable de l'unité mobile d’accompagnement et de soins palliatifs de l'hôpital Pitié-Salpêtrière-AP-HP, cette offre permet aux malades de bénéficier «d’un accompagnement précieux dans cette épreuve, avec une variété de contenus apaisants et divertissants, choisie avec (les soignants) et composée de lectures, d'émissions de découverte ou encore de programmes de relaxation et de méditation», explique, ce mercredi, Radio France dans un communiqué.

Au total, c’est une sélection d’une trentaine d’heures d’émissions qui sont renouvelées chaque semaine. On retrouve la voix de l'historien Michel Pastoureau parlant de la figure du coq, celle du psychiatre et auteur de l’ouvrage «Le temps de méditer» (éd. L’Iconoclaste) Christophe André, ou un documentaire sur Coluche, qui incite à «rire de tout» en cette période trouble et difficile.

«Culture et compagnie» est mis à la disposition des services hospitaliers sur le site internet de France Culture qui pourront faire écouter aux personnes atteintes du Covid-19 quelques contenus de leur choix grâce à une tablette ou un smartphone. Elle est également accessible au public, en particulier aux personnes souffrantes et non hospitalisées.

Radio France se mobilise pour les soignants

Les soutiens du groupe Radio France au personnel soignant sont nombreux. Franceinfo va diffuser chaque jour, à 20h, des témoignages de femmes et d’hommes travaillant au quotidien auprès des malades. Des instants de vie repris par la suite en podcasts.

Radio France est fière d’annoncer un dispositif exceptionnel en partenariat avec l’@APHP pour témoigner son soutien aux soignants et sa solidarité aux patients.



Webradio, témoignages de soignants... Retrouvez en détail les dispositifs de nos chaînes ici https://t.co/BjgGWmOQ3I pic.twitter.com/qW2XDxtMAi — Radio France (@radiofrance) April 8, 2020

De son côté, France Inter organisera le dimanche 12 avril une édition caritative du «Jeu des 1.000 euros», avec des duos composés d'auditeurs, d'anciens gagnants et des voix de l'antenne. L'ensemble des gains seront reversés à l'alliance «Tous unis contre le virus», avec la Fondation de France, l'AP-HP et l'Institut Pasteur.

Enfin, France Musique a imaginé une «playlist de détente», regroupant des œuvres allant d’Erik Satie à Domenico Scarlatti.