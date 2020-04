Le festival d’Avignon a prévu de maintenir sa 74e édition malgré la pandémie

Alors que le festival de théâtre dévoilera sa programmation ce mercredi à 14 h sur la toile, son directeur Olivier Py n’envisage pas pour l’heure d’annuler le rendez-vous, qui doit se tenir du 3 au 23 juillet dans la Cité des Papes.

« Je suis inquiet mais pas complètement pessimiste » a ainsi déclaré l'auteur et metteur en scène sur France Inter ce matin.

Avant d’ajouter « Nous avons encore la possibilité de faire le festival ». Un rendez-vous qui se tiendra évidemment dans le respect des consignes données par le gouvernement. « Si les autorités sanitaires nous disent qu’il n’y a pas de déconfinement au mois de mai, et qu’il n’y a pas de possibilité de réunion au mois de juillet, alors il n’y aura pas de festival d’Avignon. Mais pour l’instant, au 8 avril, on peut encore espérer ».

Contrairement à d’autres directeurs de festivals qui ont d’ores et déjà annulé leur édition 2020, Olivier Py mise sur le temps et s’en remet à la décision des autorités sanitaires. « C’est une question de calendrier et ce n’est pas à moi de penser. C’est aux autorités sanitaires de le faire, et eux me diront si c’est possible ou pas », a insisté Olivier Py sur les ondes. Rappelant par ailleurs, qu’à ce jour, aucun artiste programmé dans le cadre de cette 74eédition ne s’était désisté, malgré l’absence de répétition engendrée par le confinement. Il a également évoqué la précarité dans laquelle cette situation pourrait plonger le festival - dont 50 % du budget est directement lié à la vente de billets - ainsi que les compagnies.

Des solutions de repli envisagées

Alors que la tenue du festival reste cependant incertaine, Olivier Py et son équipe travaillent toutefois à des solutions de repli. Parmi elles, plusieurs options sont envisagées, comme la réduction de la jauge de certains lieux non-ouverts ou un report des dates. Ces scénarios doivent être présentés le 21 avril au Ministère de la Culture à l’occasion du conseil d’administration du festival.

L’année dernière, 106 700 billets ont été vendus et le festival a affiché un taux d’occupation de 95 %.

De son côté, le festival Off d’Avignon n’est pas non plus annulé, au même titre que les Nuits de Fourvière ou encore le festival d’Aix.