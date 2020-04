Maintenu jusqu'à nouvel ordre, le festival d'Avignon a dévoilé sa programmation

Alors que la tenue du festival d'Avignon est mise en péril par l'épidémie de Coronavirus, la grand messe du théâtre français a dévoilé cet après-midi, en ligne, la programmation de sa 74e édition.

En préambule de cette présentation un peu particulière, puisqu’elle s’est tenue sur la toile via la page Facebook et le site du festival, son directeur Olivier Py a rappelé que son équipe et lui-même faisait absolument tout pour qu’il y ait une 74e édition. « Une édition qui ne sera peut-être pas comme les précédentes », a-t-il ajouté, et qui pourrait ne pas avoir lieu si les autorités sanitaires décidaient de prolonger le confinement.

300 représentations, 45 spectacles programmés et suspendus à l'évolution de l'épidémie

Si cette nouvelle édition s’inscrit dans un climat particulier, le festival In d’Avignon poursuit sa mission culturelle comme il l’a toujours fait : offrir un théâtre sans cesse renouvelé, ouvert sur le monde et les questions qui l’animent.

Cette année, plus de 50 % des artistes invités viennent pour la première fois au festival et plus de 65 % sont des artistes internationaux. La création primera une fois encore, à l’occasion de ce grand rendez-vous théâtral hexagonal, puisque plus de 80 % des spectacles y seront dévoilés pour la première fois.

Au total, 125 000 places seront mises en ligne dès l’ouverture de la billetterie, prévue le 6 juin prochain, et 300 représentations seront théoriquement données. Car rien ne garantit que le festival d'Avignon pourra se tenir cette année. Concernant le maintien du In et les solution alternatives, Olivier Py a ainsi évoqué la possibilité de décaler les dates du festival dans le temps : « déborder sur le mois d’août sera difficile, mais c’est une hypothèse que l’on ne peut pas balayer d’un revers de la main. Il faudra être souple, il faudra s’adapter », a-t-il expliqué, précisant que début mai, un nouveau point serait nécessaire. Revenant sur ses convictions profondes, il a conclu cette question en ces termes : « J’ai joué des soirs de deuil, de fatigue extrême, dans le noir, sans public, et j'ai toujours pensé qu’il fallait que le rideau se lève. Rien n’est plus sacré que ce geste, si ce n’est la vie elle-même. Le sacré de la vie l’emporte ».

La vie, la mort et la notion de groupe : grands thèmes de cette édition

Fil rouge de cette édition, incarné par les figures d’Eros et Thanatos, les pulsions de vie et de mort seront au coeur de la programmation, à travers les quarante-cinq spectacles proposés, notamment par des grandes figures du théâtre contemporains. Des thèmes abordés notamment par Ivo van Hove à travers sa création « Freud », une pièce qui dévoile le jeune Freud alors qu’il invente la psychanalyse, mettant ainsi en opposition ces deux forces, mais aussi Gwenaël Morin qui montera la tragédie de Racine « Andromaque », ou encore Emma Dante qui abordera la violence faite aux femmes et l’humanité de ces dernières.

Des thématiques qui sont au cœur de grands classiques du répertoire à l'instar d'« Othello» et «Hamlet», également programmés cette année. Le drame de la disparition d’un enfant, le suicide assisté questionneront, par ailleurs à leur façon, ce fil conducteur.

L’inconscient collectif et la notion de groupe et d'individu sera aussi l’un des grands sujets de cette édition comme le souligne Olivier Py : « Comment fonctionne un groupe ? Sommes-nous des animaux solitaires ou de meute ?». Des interrogations qui résonnent avec l'actualité, annoçant une édition prometteuse, à condition qu’elle puisse se tenir.